Ne (samo) Trumpu, Rusi zdaj pomagajo demokratu Sandersu

Sanders, ki velja za kandidata najbolj leve struje znotraj demokratske stranke, mnogi mu očitajo pretirano spogledovanje s socializmom, je bil sicer s tem poskusom seznanjen, poroča The Post. Prav tako kot Donald Trump.

"Pravzaprav mi je vseeno, koga bi Rusi radi na predsedniškem stolčku. Moje sporočilo Vladimirju Putinu je jasno: ne vmešavajte se v naše volitve,"je na to dejal Sanders in zagotovil, da se, če bi bil on predsednik ZDA, Rusi v ameriške zadeve ne bi vmešavali.

Analitiki sicer pravijo, da rusko podpiranje Sandersa ne pomeni, da dejansko podpirajo njegovo politiko, ampak da želijo ustvarjati kaos.

Zaradi objav na temo domnevne ruske pomoči Sandersu je kar nekoliko zavrelo znotraj tabora demokratov, ki ravno te dni odločajo o tem, kdo iz njihovih vrst se bo na volitvah pomeril s Trumpom.

V taboru Joeja Bidna so hitro ugotovili, da naj bi Rusi najbolj napadali prav njega. "Vemo, za koga Putin zagotovo ne želi, da je predsednik," je dejal predstavnik Bidnove kampanje Andrew Bates.

Elizabeth Warren pa je pozvala k transparentnosti, zmotilo naj bi jo, da Sanders ni takoj razkril, da so ga posvarili pred rusko "podporo".

Kaj natančno naj bi Rusi počeli tokrat, da ameriške politične karte premešajo po svoje, sicer ni povsem znano, je pa Sanders na debati v Las Vegasu namignil, da bi lahko bile za nekaj sovraštva, ki naj bi ga na spletu širili njegovi podporniki, "krive zunanje sile".

"Kot se spomnimo, so pred volitvami leta 2016 sejali sovraštvo, da bi nas razdelili. Ne bi me presenetilo, če se to znova dogaja," je dejal.