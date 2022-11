(Ne)srečni tank, ki je že trikrat zamenjal lastnika

Z umikom ruskih sil iz Hersona je za njimi znova ostalo več vojaške opreme. Med njimi tudi tank T-90, ki je tako že tretjič zamenjal lastnika. Iz ruskih rok je februarja v Hersonu prišel v ukrajinske, njihova vojska pa naj bi ga kasneje iz neznanega razloga izgubila. A je znova prešel v njihove vrste. Novejši model tanka T-90M so Ukrajinci v last dobili tudi pred približno mesecem dni, ko so Rusi zapuščali Harkov.

Tank s serijsko oznako 513 je z umikom ruskih sil iz Hersona kot kaže že tretjič zamenjal lastnika. Ruske sile so ga na bojišče poslale ob začetku februarske invazije na Ukrajino, kjer je že isti mesec, po vsej verjetnosti zaradi okvare, prešel v roke Ukrajincem. A nato je iz neznanega razloga znova padel pod ruski nadzor, poročajo viri iz družbenih omrežij. Ena izmed možnosti je, da jim oklepnega vozila nikakor ni uspelo usposobiti, druga pa, da so ga med spopadi znova zajeli prvotni lastniki. A med zadnjo ukrajinsko ofenzivo v Hersonu so se ob umiku ruskih sil, ki ga je odredil ruski obrambni minister Sergej Šojgu, znova dokopali do (ne)srečnega tanka. Tokrat so ga s tankomo T-71 odvlekli na popravilo, kar so obeležili tudi s posnetkom. Kot poročajo s fronte T-90s serijsko številko 513 ni poškodovan, je pa v okvari.

V ukrajinski lasti sedaj dva modela ruskega tanka M-90 S proizvodnjo prve različice, torej M-90, so začeli leta 1992, od takrat so se pod oznako zvrstile še tri, ena izmed njih je tudi omenjena T-980M, ki so jo Ukrajincem Rusi pustili v regiji Harkov. Kot smo že poročali gre za enega izmed najsodobnejših ruskih tankov, z izdelavo so začeli leta 2016. Strokovnjaki pravijo, da je zaseg Ukrajini in zahodnim državam omogočil, da bodo analizirale analizirajo zmogljivosti, hkrati pa preučile rusko tehnologijo. Ukrajinski strokovnjaki za tanke ga označujejo za najboljšega, saj ima poleg ostalih značilnosti tudi velik domet. Direktor svetovalne agencije Defence Express Serhiy Zgurets je dejal, da so tanki zanimivi predvsem zaradi njihovega sistema nadzora, s katerim so ruske sile lahko nekoliko izboljšale avtomatizacijo med samo bitko. Sestavlja ga tudi zaščita pred termalno zaznavo in radarji.

Umik ruskih sil s Hersona V sredo popoldan so z ukrajinsko-ruske fronte prišle novice, da Kijevske sile v regiji Herson že tri dni izvajajo uspešno ofenzivo. Ruski vojaki so se tako začeli umikati na drugi breg reke Dneper, z nekaterih administrativnih stavb pa so ob tem sneli svoje zastave. Umik je odredil ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Ob zapuščanju območja so ruski vojaki razstrelili vsaj tri mostove, in sicer Tiaginski, Darevski in Novovasilijevski most, je poročal ruski državni medij RIA. Gre za mostove, ki stojijo na desni strani regije Herson. Rusija sicer umika ni uradno potrdila, je pa več tujih evropskih in ameriških medijev objavilo posnetek govora ruskega obrambnega ministra, ko ta zatrjuje, da jim glavnega mesta regije ne bo uspelo obdržati.