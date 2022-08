'Ne trdim, da bi mu hospitalizacija rešila življenje, bi pa imel več možnosti'

Vladimir Matijanić je bil eden najboljših hrvaških raziskovalnih novinarjev in analitikov, ki je odkril številne afere. Kariero je začel v Slobodni Dalmaciji, jo nadaljeval v Feral Tribunu in se nato vrnil v Slobodno Dalmacijo. Zadnja leta je delal na portalu Index. Umrl je v 51. letu starosti.

" Zavod za urgentno medicino Splitsko-dalmatinske županije je na domu pacienta 5. avgusta 2022 dvakrat posredoval, in sicer ob 13.06 in 14.30. Ob prvi intervenciji je glede na zabeležene podatke o stanju pacienta lečeča zdravnica presodila, da ni potrebe po prevozu na urgentni sprejem v bolnišnico, kar je strokovna komisija na podlagi zdravstvenih podatkov ocenila za ustrezno. Pri drugi intervenciji zaradi hitrega poslabšanja zdravstvenega stanja je med pripravami na transport v bolnišnico prišlo do nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta in nenadne smrti, " so zapisali. Še enkrat: med prvo intervencijo, ko po oceni zdravnice ni bilo potrebe po hospitalizaciji, in novinarjevo smrtjo je minila le ura in pol.

Tri tedne po smrti hrvaškega preiskovalnega novinarja Vladimirja Matijanića dokončnega odgovora, zakaj je moral umreti, še vedno ni. Ugotovitve inšpekcijskega nadzora, ki večjih napak pri ravnanju zdravstvenih delavcev ni zaznal, je javnost sprejela z dvignjenimi obrvmi. Med drugim so namreč zapisali, da je bila odločitev zdravnice nujne medicine, ki težko bolnega novinarja ni poslala v bolnišnico, pravilna. Uro in pol kasneje je bil že mrtev.

Društvo novinarjev zahteva odstop ministra, Plenković ga ne da

Matijanićevi novinarski kolegi so prepričani, da sistem ščiti odgovorne, zato zahtevajo odstop ministra za zdravje Vilija Beroša. "Vladimirja Matijanića sta ubila ta država in ta sistem," je dejal predsednik Hrvaškega novinarskega društva (HND) Hrvoje Zovko. Đurđica Klancir s hrvaškega portala Net.hr pa je izpostavila, da so se predstavniki ministrstva za zdravje in zdravstvenih ustanov med predstavitvijo ugotovitev inšpekcije izogibali odgovoru na vprašanje, ali bi ga morali hospitalizirati. "To je bila zaščita sistema. Takšni primeri so v zdravstvenem sistemu že bili in bodo še naprej," je dejala .

Zovko je še sporočil, da ne bodo pozabili tega, kar se je zgodilo novinarju, ki je imel pravico do medicinske pomoči, a je ni dobil. "Odpovedal je sistem in to se na Hrvaškem ne sme zgoditi nikomur več," je sklenil.

Na zahtevo društva po odstopu ministra se je danes že odzval premier Andrej Plenković. "Kakšno zvezo ima Beroš? Ali je bil v Splitu, ali je odgovarjal na telefon, svetoval? V pravni državi se ve, kdo je odgovoren za kaj," je dejal.