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Ne več 13-letni zaporniki, predlagajo mejo 14 let

Stockholm, 11. 06. 2026 12.54 pred 14 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Deček v zaporu

Švedska vlada se je odločila umakniti predlog, s katerim bi starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižali s 15 na 13 let. Vlada je obenem napovedala nov predlog, ki bi znižal starost kazenske odgovornosti na 14 let, pri čemer pričakuje, da bo takšna rešitev deležna podpore v parlamentu.

Vlada je umaknila sporen predlog, ki bi omogočil obsodbo 13-letnikov na zaporno kazen. Predlog je predstavila oktobra lani z namenom zajezitve kriminala v državi, pri čemer so storilci pogosto tudi mlajši od 15 let. Kot razlog za umik je navedla pomanjkanje podpore v parlamentu.

Vlada bo v nekaj tednih predstavila revidiran predlog, ki bo znižal starost kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja na 14 let.
Vlada bo v nekaj tednih predstavila revidiran predlog, ki bo znižal starost kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja na 14 let.
FOTO: Shutterstock

Minister za pravosodje Gunnar Strömmer je dejal, da bo vlada v nekaj tednih predstavila revidiran predlog, ki bo znižal starost kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja na 14 let. Izrazil je pričakovanje, da bo predlog deležen širše podpore v parlamentu, ki bi ukrep lahko odobril do avgusta, je poročala švedska televizija SVT.

Predlog, o katerem bi moral parlament sprva glasovati prihodnji ponedeljek, je bil v državi, znani po zagovarjanju otrokovih pravic, deležen ostrih kritik.

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Večina od 126 ustanov in organizacij, s katerimi se je vlada posvetovala pred predstavitvijo zakona, je bila kritična ali nasprotovala ukrepu, vključno s policijo in zaporniško službo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Manjšinska vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki jo podpirajo opozicijski skrajno desničarski Švedski demokrati, je od prihoda na oblast leta 2022 boj proti kriminalu postavila za glavno prednostno nalogo.

Švedski demokrati se po poročanju AFP prav tako strinjajo z znižanjem starostne meje na 14 let.

Švedska se v zadnjih letih sooča z vse večjim številom streljanj, bombnih napadov in drugih kaznivih dejanj, povezanih z delovanjem kriminalnih tolp. Storilci so običajno najstniki, pogosto tudi mlajši od 15 let. Švedska policija je leta 2024 ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb kar 1700 mladoletnikov.

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