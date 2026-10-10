Tujina
Ne več le igrače, redki Lego kompleti dosegajo vrtoglave cene
Za otroke igrača, za odrasle dragocena zbirka. Otroštvo se za nekatere nikoli zares ne konča, le igrače postanejo dražje, zbirke večje, njihovi lastniki pa starejši. Za svoje najljubše kose Lego kock so najbolj zagreti ljubitelji pripravljeni odšteti tudi zelo visoke vsote.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Zadovoljna.si LEGO kocke: osnovni vodnik po različnih vrstah kock in njihovih edinstvenih lastnostih
Bibaleze.si Uresničite svoje sanje korak za korakom, kocko s kocko: Sprostite svojo ustvarjalnost z LEGO mojstrovinami
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.