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Ne več le igrače, redki Lego kompleti dosegajo vrtoglave cene

Rouens, 10. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tim Divjak
Lego kocke

Za otroke igrača, za odrasle dragocena zbirka. Otroštvo se za nekatere nikoli zares ne konča, le igrače postanejo dražje, zbirke večje, njihovi lastniki pa starejši. Za svoje najljubše kose Lego kock so najbolj zagreti ljubitelji pripravljeni odšteti tudi zelo visoke vsote.

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