'Ne vem, ali se res da primerjati z izstrelitvijo Sputnika, a je zelo blizu tega'

Britanski časnik Financial Times je pred dnevi poročal, da je Kitajska avgusta preizkusila novo vesoljsko plovilo s hiperzvočno raketo, na katero je mogoče namestiti jedrsko konico. Raketa naj bi v nizki orbiti krožila okoli Zemlje in se nato spustila proti tarči, ki pa jo je zgrešila za več kot 30 kilometrov. Kitajska je navedbe časnika zanikala. Kitajski tiskovni predstavnik ministrstva za zunanje zadeve Džao Lidžjan je pojasnil, da so preizkusili "vesoljsko plovilo, in ne raketo".

Pentagon zadeve ni želel podrobneje komentirati, je pa to zdaj storil načelnik generalštaba ameriških oboroženih sil, Mark Milley, ki je spregovoril za televizijo Bloomberg. Ocenil je, da je bil kitajski preizkus podoben osupljivi izstrelitvi prvega satelita na svetu, Sputnika. Sovjetska zveza ga je izstrelila leta 1957, pomemben mejnik pa je nato sprožil vesoljsko tekmo velesil.

"To, kar smo videli, je bil zelo pomemben dogodek – preizkus hiperzvočnega orožja. To je zelo skrb vzbujajoče. Ne vem, ali se res da primerjati s Sputnikom, a je zelo blizu tega," je dejal Milley. "Kitajske vojaške zmogljivosti so veliko večje od tega. Hitro napredujejo v vesolju, v kibernetskem svetu in v tradicionalnih domenah kopnega, morja in zraka," je še dodal.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je večkrat poudaril, da Kitajska predstavlja glavni izziv za Pentagon, medtem ko Peking hiti z modernizacijo svoje vojske. Direktor Cie Bill Burns je prejšnji teden dejal, da je Kitajska trenutno največja tehnološka grožnja ZDA, poroča CNN.

"Bili smo jasni pri svojih pomislekih glede napredka Kitajske na določenih področjih, za katere je minister ugotovil, da zelo malo pripomorejo k zmanjšanju napetosti v regiji. Napredne vojaške zmogljivosti so združene s politiko Kitajske, ki ustrahuje in sili sosednje države, da se pokorijo njenim interesom," pa je novinarjem pojasnil tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva John Kirby.

Poleg Kitajske hiperzvočno orožje razvijajo še ZDA, Rusija in še najmanj pet drugih držav. Hiperzvočne rakete lahko letijo z več kot petkratno hitrostjo zvoka. Medtem ko balistične rakete v loku poletijo visoko v vesolje, da dosežejo tarčo, pa hiperzvočne letijo nižje in tarčo dosežejo hitreje. Prav tako jih je mogoče usmerjati, posledično pa težje izslediti in se braniti pred njimi.