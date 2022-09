'Ne vem, kdaj bo priplula naslednja ladja in kdaj se bom lahko vrnil k družini'

Za Pakistanca Perviza Alija , ki se mu ni uspelo vkrcati na plovilo in čaka na naslednji čoln, je negotovost neznosna: "Družino sem pustil v vasi, ker moram poiskati hrano. Toda ne vem, kdaj bo priplula naslednja ladja in kdaj se bom lahko vrnil k njim," pove s tresočim glasom.

Nove poplave je povzročilo deževje in narasle reke, ki so v južno provinco Sindh pritekle s severa. V zadnjih dnevih so vojaški helikopterji in čolni od tam poskušali evakuirati čim več ljudi, reševalne akcije pa se po besedah predstavnika province Murtaza Wehaba nadaljujejo tudi zdaj.

V drugem delu Daduja, ob cesti, družine nimajo niti šotorov ali kakršnega koli zavetja. Za mnoge to traja že več tednov, živijo na prostem brez vsega, poroča BBC. "Naši otroci so lačni, ne dobimo nobene pomoči. Zakaj nihče ničesar ne stori? Vse smo izgubili, zakaj nihče ne pomaga?" pravi Rafiq, mati treh otrok, ki so vsi mlajši od šestih let.

Še ena od mater po imenu Shabana, je tik pred poplavami rodila dojenčka, ki je zdaj star en mesec. Dojenček je lačen, temveč je lačna tudi njegova mati, ki malega Rizaaqa ne more dojiti.

"Nimam mleka. Tu živim že dva tedna - nihče mi ni ničesar dal. Vsak dan se borimo za hrano. Nihče še ni prišel, da bi prinesel mleko za naše dojenčke. Strah me je zanj," pravi ženska.

Ceste na obeh straneh tega okrožja so zahrbtne - poplave so jih poškodovale, zaradi česar se ure in ure sestavljajo kolone. Dostava pomoči bo tu zahtevna naloga.

Velika škoda za pakistanske kmete

Veliko škodo so poplave prizadejale tudi pakistanskim kmetom, posledice pa bodo dolgoročne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Vrnili smo se 50 let nazaj," je dejal kmet v provinci Sindh Ašraf Ali Bhanbro, ki so mu poplave tik pred žetvijo uničile 2500 hektarjev bombaža in sladkornega trsa.

Če poplavljenih kmetijskih površin ne bo mogoče izsušiti, kmetje ne bodo mogli posaditi ozimne pšenice, ki je ključnega pomena za prehransko varnost države. "Na voljo imamo en mesec. Če v tem času ne bo odtekla voda, ne bo pšenice," je posvaril Bhanbro.