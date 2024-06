'Ne' višjim davkom: popoln kaos, trupla na ulici in pritisk IMF

To je sprožilo proteste, ki se jih udeležujejo predvsem mladi. Gibanje, ki ga vodijo mladi in je nastalo na spletu, se je medtem razvilo v velik problem za vlado. Sprva so bili protesti večinoma mirni, nato pa je izbruhnilo nasilje.

Osnutek zakona, ki vsebuje določbe, ki naj bi dodatno obremenjevale navadne državljane in podjetja, je sprožil veliko negodovanja javnosti. Kenijci so namreč že tako obremenjeni z visokimi življenjskimi stroški.

Kenijci protestirajo proti novemu zakonu, ki uvaja nepriljubljene davčne ukrepe, ki so sprožili ogorčenje po vsej državi.

Namen spornega zakona je zbrati dodatnih 2,7 milijarde dolarjev davkov kot del prizadevanj za zmanjšanje velikega dolga, pri čemer samo plačila obresti predstavljajo 37 odstotkov letnih prihodkov.

Kenijska vlada je opustila nekatere predloge, a protestniki so želeli zavrniti celoten zakon. Ker jim to ni uspelo, so se prebili v parlament v Nairobiju, kar je povzročilo izgrede, poroča BBC.

Policija se je spopadla s protestniki, nanje so streljali, potem ko jih niso uspeli razgnati s solzivcem in vodnimi topovi, in po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 10 ljudi.

"Želimo zapreti parlament, poslanci morajo odstopiti, hočemo novo vlado," je za Reuters povedal Davis Tafari, eden od protestnikov, ki so poskušali priti v parlament.

Kenijski parlament je sicer sporni zakon potrdil, naslednji korak pa je, da ga podpiše predsednik. Ta ima možnost, da ga vrne v parlament, če ima ugovore.

Demonstranti, ki nasprotujejo zvišanju davkov v državi, ki se že tako sooča s krizo življenjskih stroškov, pozivajo še k odstopu predsednika Williama Ruta.

Ta je zmagal na volitvah pred skoraj dvema letoma tako, da se je predstavljal kot predstavnik revnih zaposlenih, vendar se je znašel ujet med konkurenčne zahteve posojilodajalcev, kot je Mednarodni denarni sklad (IMF), ki od vlade zahteva zmanjšanje primanjkljaja, in zahteve prebivalstva, ki ne zmore višjih davkov.

Kenija je v gospodarski krizi, ki so jo povzročile pandemija covida-19, vojna v Ukrajini, dve zaporedni leti suše in devalvacija nacionalne valute.