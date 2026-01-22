Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Ne zapuščajte domov': v Avstraliji na begu strelec, ki je ubil tri ljudi

Lake Cargelligo, 22. 01. 2026 10.14 pred 57 minutami 1 min branja 14

Avtor:
M.P.
Streljanje v Avstraliji (X)

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales poteka obsežna policijska akcija. Sredi dneva so namreč odjeknili streli, umrle so tri osebe. Strelec je po dogodku pobegnil, oblasti pa ga še niso izsledile. "Ne zapuščajte domov," so ob tem sporočili lokalnim prebivalcem.

Avstralski mediji poročajo, da so oblasti v Novem Južnem Walesu sprožile obsežno policijsko akcijo, v kateri iščejo osebo, ki je ustrelila in ubila tri osebe. 7 News poroča, da je strelec pobegnil v vozilu v lasti občine.

Reševalne službe so bile poklicane na kraj tragedije v mestu Lake Cargelligo okoli 16.40 po lokalnem času, vendar pa trojici – dvema ženskama in moškemu – niso mogli pomagati.

Ustreljen je bil še en moški, ki so ga v resnem, a stabilnem stanju prepeljali v bolnišnico.

"Javnost pozivamo, naj se izogiba območju, lokalne prebivalce pa, naj ostanejo v notranjosti stanovanj," je dejal tiskovni predstavnik policije Novega Južnega Walesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domačini medtem pripovedujejo, da so prestrašeni. Manisha je za The Daily Telegraph povedala, da so policijski avtomobili in reševalna vozila "povsod po mestu". "Kaj takega se še ni zgodilo. Vsi so šokirani. Vsi so prestrašeni. Ostajajo doma," je dejal drugi prebivalec.

Podrobnosti o motivu streljanja še niso znane, policija izvaja intenzivno preiskavo.

Podeželsko mesto ob jezeru Cargelligo, približno 564 kilometrov zahodno od Sydneyja, je imelo leta 2021 po popisu prebivalstva 1430 prebivalcev.

avstralija policija streljanje

V pogovorih o Ukrajini res odprto le še eno vprašanje?

Med opozarjanjem ribičev val odnesel moškega, žensko zadel odplavljen avto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1884443
22. 01. 2026 11.23
Sem že zaklenil vse dostope do stanovanja, nikoli se ne ve
Odgovori
0 0
Želko Kacin
22. 01. 2026 11.23
sankcije takoj
Odgovori
0 0
MEDKO
22. 01. 2026 11.21
zakaj je pa za nas to pomembno?
Odgovori
0 0
Morgoth
22. 01. 2026 11.12
Spet kakšen Pakisralec, ki jim jih leva vlada uvaža?
Odgovori
+1
1 0
IKOSS
22. 01. 2026 11.10
Strelec, ne MNOŽILNI MORILEC, ne NAPADALEC, ne KRIMINALEC. Tudi zaradi takšnega načina poročanja je med javnostjo prisotno nerazumevanje problematike! Kar se tiče poziva policije in odziva javnosti. Veliko primernejši poziv bi bil, da gre za očitno nevarno osebo, javnost pa naj ta delujejo samozaščitno! To pomeni, da se po nepotrebnem ne izpostavljajo, v primeru napada pa se napadalca nevtralizira! Akcioznost javnosti bi bila bistveno nižja v kolikor ta nasproti napadalcu ne bi bila docela nemočna in bi se mu bila sposobna učinkovito upreti v primeru ogroženosti. Docela nerealno je pričakovati, da bo dovolj visoko raven osebne varnosti nudila policija, kar potrjuje praksa.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
22. 01. 2026 11.08
A so spet Davidove zvezde na odstrelni listi?
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
22. 01. 2026 11.07
In to je top novica👍🤙
Odgovori
+2
2 0
ZMERNI DESNIČAR
22. 01. 2026 11.06
pomojem je savinjska varna LP
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
22. 01. 2026 11.06
A potem morem bit doma?
Odgovori
0 0
radar
22. 01. 2026 11.01
Z veseljem stran od nevarnosti....
Odgovori
+1
1 0
AshBurton
22. 01. 2026 10.41
Kdo...a mi ne smemo zapuscat domov🤣🤦?Bravo za novico in naslov💪!
Odgovori
+6
7 1
mario7
22. 01. 2026 10.39
Najbolj pomembna novica za Slovenijo.
Odgovori
+7
8 1
stumfeta
22. 01. 2026 10.45
Ne, za Avstralce je pomembna novica. Torej, za tujino. Predvidevam, da je zato objavljen pod rubriko "tujina". Slovenske novice so objavljene pod rubriko "Slovenija". Ni za kaj.
Odgovori
-4
3 7
dark Cat
22. 01. 2026 11.07
In to je blazno pomembna novica za nas ...a ne stumfeta
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Se obetajo odpuščanja? Kakšno nevarnost za Slovenijo predstavljajo svetovne krize
Se obetajo odpuščanja? Kakšno nevarnost za Slovenijo predstavljajo svetovne krize
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Bila je žrtev zlorabe
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Mars je bil nekoč modri planet
Mars je bil nekoč modri planet
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469