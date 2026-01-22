'Ne zapuščajte domov': v Avstraliji na begu strelec, ki je ubil tri ljudi

Avstralski mediji poročajo, da so oblasti v Novem Južnem Walesu sprožile obsežno policijsko akcijo, v kateri iščejo osebo, ki je ustrelila in ubila tri osebe. 7 News poroča, da je strelec pobegnil v vozilu v lasti občine.
Reševalne službe so bile poklicane na kraj tragedije v mestu Lake Cargelligo okoli 16.40 po lokalnem času, vendar pa trojici – dvema ženskama in moškemu – niso mogli pomagati.
Ustreljen je bil še en moški, ki so ga v resnem, a stabilnem stanju prepeljali v bolnišnico.
"Javnost pozivamo, naj se izogiba območju, lokalne prebivalce pa, naj ostanejo v notranjosti stanovanj," je dejal tiskovni predstavnik policije Novega Južnega Walesa.
Domačini medtem pripovedujejo, da so prestrašeni. Manisha je za The Daily Telegraph povedala, da so policijski avtomobili in reševalna vozila "povsod po mestu". "Kaj takega se še ni zgodilo. Vsi so šokirani. Vsi so prestrašeni. Ostajajo doma," je dejal drugi prebivalec.
Podrobnosti o motivu streljanja še niso znane, policija izvaja intenzivno preiskavo.
Podeželsko mesto ob jezeru Cargelligo, približno 564 kilometrov zahodno od Sydneyja, je imelo leta 2021 po popisu prebivalstva 1430 prebivalcev.
