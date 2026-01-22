'Ne zapuščajte domov': v Avstraliji na begu strelec, ki je ubil tri ljudi

Avstralski mediji poročajo, da so oblasti v Novem Južnem Walesu sprožile obsežno policijsko akcijo, v kateri iščejo osebo, ki je ustrelila in ubila tri osebe. 7 News poroča, da je strelec pobegnil v vozilu v lasti občine.

Reševalne službe so bile poklicane na kraj tragedije v mestu Lake Cargelligo okoli 16.40 po lokalnem času, vendar pa trojici – dvema ženskama in moškemu – niso mogli pomagati.

Ustreljen je bil še en moški, ki so ga v resnem, a stabilnem stanju prepeljali v bolnišnico.

"Javnost pozivamo, naj se izogiba območju, lokalne prebivalce pa, naj ostanejo v notranjosti stanovanj," je dejal tiskovni predstavnik policije Novega Južnega Walesa.