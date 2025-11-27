Svetli način
Tujina

Ne zaradi hrane, nemška družina v Turčiji umrla zaradi insekticida

Istanbul, 27. 11. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 46 minutami

STA , N.L.
Strokovno poročilo v zvezi s smrtjo štiričlanske družine iz Nemčije sredi tega meseca v Istanbulu je pokazalo, da je bil vzrok smrti zastrupitev z insekticidom, ki so ga uporabljali v hotelu, kjer je družina bivala, je sporočilo tožilstvo v tem največjem turškem mestu. Oblasti so sprva sumile na zastrupitev s hrano.

Četrt Ortaköy v Istanbulu
Četrt Ortaköy v Istanbulu FOTO: Shutterstock

Istanbulsko državno tožilstvo je ob sklicevanju na forenzično poročilo sporočilo, da je zastrupitev povzročil insekticid, ki ga uporabljajo za zatiranje škodljivcev v hotelu. Zastrupitev s hrano, kot so sprva domnevali, je bila kot domnevni vzrok smrti družine turškega porekla izključena.

Šest oseb, ki so jih pridržali med preiskavo, med njimi lastnik hotela in lastnik podjetja za zatiranje škodljivcev, ostaja v preiskovalnem priporu, so še navedli. Štiri osumljence, ki so delali v gostinskih obratih, kjer je družina jedla, preden je zbolela, so medtem izpustili.

V hotelu odkrili strupeni plin

Istanbulsko tožilstvo ni razkrilo, kateri strup je bil uporabljen za zatiranje škodljivcev. So pa turški mediji pred tem ob sklicevanju na forenzično poročilo poročali, da so v hotelu odkrili strupeni plin fosfin, ki nastane iz aluminijevega fosfida. Slednji se po poročanju dpa pogosto uporablja za zatiranje škodljivcev.

Oče, mati in njuna majhna otroka so bili sredi novembra med počitnicami v Istanbulu hospitalizirani zaradi simptomov, kot sta bruhanje in slabost, zatem pa so umrli.

insekticid zastrupitev Istanbul
KatiFafi
27. 11. 2025 10.42
v Turčiji je varnost turistov bolj sekundarnega pomena, važno da prinesejo eure
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 10.05
+1
Bogi Kemal je pa medtem že prodal kebab štant...
ODGOVORI
4 3
