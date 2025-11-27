Ne zaradi hrane, nemška družina v Turčiji umrla zaradi insekticida

Istanbulsko državno tožilstvo je ob sklicevanju na forenzično poročilo sporočilo, da je zastrupitev povzročil insekticid, ki ga uporabljajo za zatiranje škodljivcev v hotelu. Zastrupitev s hrano, kot so sprva domnevali, je bila kot domnevni vzrok smrti družine turškega porekla izključena.

Šest oseb, ki so jih pridržali med preiskavo, med njimi lastnik hotela in lastnik podjetja za zatiranje škodljivcev, ostaja v preiskovalnem priporu, so še navedli. Štiri osumljence, ki so delali v gostinskih obratih, kjer je družina jedla, preden je zbolela, so medtem izpustili.