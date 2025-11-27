Ne zaradi hrane, nemška družina v Turčiji umrla zaradi insekticida

Istanbulsko državno tožilstvo je ob sklicevanju na forenzično poročilo sporočilo, da je zastrupitev povzročil insekticid, ki ga uporabljajo za zatiranje škodljivcev v hotelu. Zastrupitev s hrano, kot so sprva domnevali, je bila kot domnevni vzrok smrti družine turškega porekla izključena.
Šest oseb, ki so jih pridržali med preiskavo, med njimi lastnik hotela in lastnik podjetja za zatiranje škodljivcev, ostaja v preiskovalnem priporu, so še navedli. Štiri osumljence, ki so delali v gostinskih obratih, kjer je družina jedla, preden je zbolela, so medtem izpustili.
V hotelu odkrili strupeni plin
Istanbulsko tožilstvo ni razkrilo, kateri strup je bil uporabljen za zatiranje škodljivcev. So pa turški mediji pred tem ob sklicevanju na forenzično poročilo poročali, da so v hotelu odkrili strupeni plin fosfin, ki nastane iz aluminijevega fosfida. Slednji se po poročanju dpa pogosto uporablja za zatiranje škodljivcev.
Oče, mati in njuna majhna otroka so bili sredi novembra med počitnicami v Istanbulu hospitalizirani zaradi simptomov, kot sta bruhanje in slabost, zatem pa so umrli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.