Neapelj razjezil milijarderje: prepoved razkošnih superjaht

Neapeljsko pristanišče je to poletje omejilo vstop nekaterim ladjam in prepovedalo plovila, ki so daljša od 75 metrov, poroča Euronews. Pravilo so po poročanju medija uvedli iz varnostnih razlogov, a upravitelji pristanišč so nad novostjo razočarani. "Spoštujemo pravila, vendar pa so posledice te določbe precejšnje," je za Italy24 povedal Massimo Luise, eden od upraviteljev pomola Mergellina.

Da gre za veliko škodo za Neapelj, je prepričan: "To je posebno mesto, polno kulture in tradicije. Zdaj pa v našem pristanišču ne moremo več sprejeti gostov kalibra Leonardo DiCaprio, Johhny Deppa, Jeff Bezos in Jennifer Lopez."