Izgredi v Neaplju: zažigali smetnjake in prižigali dimne bombe

Italijanski minister, pristojen za jug države, Giuseppe Provenzano je obsodil nasilje in izrazil solidarnost s pripadniki varnostnih sil.

Pristojne oblasti so danes sporočile, da so aretirale dva protestnika, ki sta bila policiji zaradi prekrškov v povezavi z drogami znana že od prej. Zdaj iščejo še druge odgovorne za napade na policijo.

Na ulicah Neaplja in Salerna se je v petek zvečer na protestih proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa zbralo več sto ljudi. Protestniki, med katerimi so bili večinoma mladi, so se med drugim ustavili pred poslopjem deželne vlade. V policiste so metali kamenje, zažigali smetnjake ter prižigali dimne bombe in pirotehnične izdelke.

Vse strožji ukrepi v Kampaniji

Regionalne oblasti v deželi Kampanija so z namenom zajezitve virusa v petek uvedle policijsko uro, ki bo trajala vsako noč med 23. in 5. uro. Poleg tega bodo najmanj do konca meseca v deželi zaprte šole.

Ob tem je predsednik dežele Vincenzo De Luca v petek napovedal, da bi lahko kmalu odredil karanteno za Kampanijo, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 2280 novih okužb. Odlok bi lahko po navedbah virov pri regionalnih oblasteh sprejeli še danes ali v nedeljo.

Ob tem se je zavzel tudi za to, da bi na nacionalni ravni znova uvedli karanteno."Smo korak stran od tragedije, potrebujemo nacionalno karanteno," je poudaril. "Ob trenutnih podatkih o okužbah so kakršni koli delni ukrepi neučinkoviti," je dejal De Luca.

"Nujno je treba zapreti vse in odločiti se moramo danes, ne jutri. Zapreti moramo za en mesec, 40 dni in potem bomo videli," je še izpostavil.

Stroka poziva vlado k sprejetju drastičnih ukrepov

Podobnega mnenja je tudi stroka. Več kot 100 znanstvenikov je v pismu predsedniku Sergiu Mattarelli in premierju Giuseppeju Conteju vlado pozvalo k sprejetju drastičnih ukrepov v prihodnjih dveh ali treh dneh. Po njihovem mnenju bi bilo narobe, če bi odlašali z ukrepi zaradi strahu pred vplivom na gospodarstvo. "Takojšnje sprejetje učinkovitih ukrepov je nujno za zaščito gospodarstva in delovnih mest,"so poudarili.

Conte medtem še naprej zavrača ponovno uvedbo karantene za celotno državo, kakršna je bila v veljavi že spomladi. Ljudi je pozval, naj spoštujejo ukrepe, da bi se temu izognili.