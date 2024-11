Trije mrtvi najstniki v 17 dneh: 'Smo v vojni'

Umor se je zgodil le teden dni po tem, ko sta dva mladoletnika, stara 14 in 17 let, v središču mesta ubila komaj 15-letnega Emanueleja Tufana . Šlo naj bi za spopad med dvema rivalskima tolpama, poroča The Telegraph.

Kot poročajo italijanski mediji, je mladostniško nasilje povezano s trgovino z drogami in mafijskimi posli lokalne kriminalne združbe Camorra. Slednja novači mlade fante za svoje umazane posle. "Smo v vojni," je v ponedeljek opozorila tožilka na mestnem sodišču na mladoletnike Emilia Galante Sorrentino. "In v takih situacijah je treba pripeljati vojsko. To pravim s težkim srcem, vendar je treba mesto 'zakleniti' s silami reda in miru. In ne le vsako noč do polnoči, ker je po tem času mesto prepuščeno na milost in nemilost kriminalcev," je bila jasna tožilka.

Kot je pojasnila, imajo trenutno v mestu na eni strani t. i. Camorro 2.0, ki oborožuje mlade moške, jih izkorišča in uporablja za preprodajo mamil, kar je po njenih besedah nov način delovanja te mafijske združbe. Po drugi strani pa se soočajo tudi s kulturnim problemom. Med mladimi se namreč širi mafijska miselnost in njihov način reševanja konfliktov, "četudi gre za nekaj banalnega, kot je stopiti nekomu na čevelj ali komu speljati punco".

Italijanska vlada je napovedala, da bo uvedla ukrepe za zatiranje nasilja. Italijanski notranji minister Matteo Paintedosi je pojasnil, da bodo na lokacijah živahnega nočnega življenja namestili dodatne nadzorne kamere, izvedli pa bodo tudi več racij v problematičnih soseskah.