Nebeška pisarna, ki jo upravlja nemška pošta

Engelskirchn, 14. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Melita Stolnik
Čeprav smo šele v prvi polovici novembra, nas okrašene izložbe in trgovine polne okraskov opominjajo, da se bliža praznični čas. Ponekod so se celo odprli božični sejmi. Številni otroci so že napisali sezname želja za božič. V mestecu na zahodu Nemčije je na veliko veselje otrok letos vrata spet, že 40 po vrsti, odprla posebna, Jezuščkova pošta, pravijo ji tudi nebeška pisarna. Predvsem nemški otroci raje kot Božičku pišejo Jezuščku, pa ne samo, da si želijo igrače.

