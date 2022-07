Nebo je spodaj, morje pa zgoraj: luping nad Pelješkim mostom

Prvič so uradno nastopili leta 2005, ko so preleteli Knin 5. avgusta. Takrat Hrvati namreč praznujejo dan zmage v Domovinski vojni, bila pa je tudi 10. obletnica zmagovite vojaškeo operacije Nevihta, po kateri je skupina tudi dobila ime.

Njihov prelet nad Pelješkim mostom je bil eden izmed vrhuncev večera, ki se je zaključil z veličastnim ognjemetom in električno Nevero, ki je prva zapeljala čez most, ki je hrvaško ozemlje povezal v celoto. Do Dubrovnika namreč zdaj ni več treba čez ozemlje Bosne in Hercegovine.