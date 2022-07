Nebo nad avstralskim mestom obarvala skrivnostna rožnata svetloba

Prebivalci avstralskega mesta Mildura so osupnili, ko je nočno nebo razsvetlil skrivnostni rožnati sij. Vesoljci? Asteroid? Konec sveta? so se spraševali. Nič od naštetega. Pojav je razkril tajno lokacijo enega od obratov za gojenje in pridelavo medicinske konoplje. Zatemnitev, ki jo sicer uporabljajo, tiste noči ni delovala.

"Bilo je zelo nenavadno. Pred otroki sem se pretvarjala, da sem mirna, in jih tolažila, naj ne skrbijo, a sama pri sebi sem se spraševala, kaj za vraga je to," je za BBC opisala Tammy Szumowski. So prišli vesoljci? Gre za asteroid? Se bliža konec sveta? "Poklicala sem mamo in v ozadju slišala očeta: 'Bolje, da pohitim s čajem, ker bo konec sveta.' In mama mu je odgovorila: 'Kaj ti bo čaj, če pa bo konec sveta?'" je še dodala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Omenjena družina pa ni bila edina, ki jo je skrivnosten pojav v sredo zvečer pustil odprtih ust. V Milduri in okoliških mestih so se ljudje zgrinjali na svoja dvorišča, da bi fotografirali sij, poroča The Guardian. Nikea Champion je sprva mislila, da gre za ogromen mesec, nato pa je spoznala, da se svetloba dviga s tal. "Po glavi so mi šli scenariji o koncu sveta," je povedala. "Spomnila sem se na nanizanko Stranger Things."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mož Alexandre Talent je hranil konje, ko je opazil, da so malo vznemirjeni. "Otrokom je domišljija podivjala in seveda so govorili o vesoljcih. Z možem sva bila nekoliko bolj optimistična," je povedala. Prebivalec Red Cliffsa Andrew Kynaston se je približno ob 18.30 z ženo vračal domov, ko sta zagledala svetlobo. Sam je navajen sončnih zahodov, vendar česa takšnega še nikoli ni videl. "Izgledalo je lepo in hkrati nenavadno," je dejal. Tudi sam ni vedel, kaj bi to lahko bilo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Svetloba razkrila tajno lokacijo obrata za pridelavo konoplje Seveda se je izkazalo, da ne gre za vesoljce ali apokalipso, pač je razlaga precej bolj dolgočasna. Podjetje Cann Group Ltd je potrdilo, da so luči prihajale iz njihovega lokalnega obrata za gojenje in pridelavo medicinske konoplje. Medicinska konoplja je bila v Avstraliji legalizirana leta 2016, uživanje droge izven tovrstnih namenov pa je prepovedana. Tako obstaja le malo obratov za gojenje in pridelavo konoplje, njihove lokacije pa so zaradi varnostnih razlogov tajne. Cann Group Ltd je prvo avstralsko farmacevtsko podjetje, ki je dobilo licence za gojenje konoplje v medicinske in raziskovalne namene. "Konoplja potrebuje različne spektre svetlobe, ki spodbudi njihovo rast," je povedal Rhys Cohen, vodja komunikacij pri Cann Group Ltd. Pogosto se uporablja svetloba rdečega spektra. Pri t. i. hidroponskem gojenju rastline ne potrebujejo zalivanja in gnojenja, hranilne snovi jemljejo iz vodnih raztopin hranilnih soli. Običajno ima objekt zatemnitvene žaluzije, ki se ponoči spustijo in svetlobo blokirajo. V sredo zatemnitev ni delovala, je potrdil Cohen, in ker je bila noč oblačna, so luči ustvarile "sončni zahod na steroidih", ki ga je bilo mogoče opaziti celo v krajih, od objekta oddaljenih eno uro.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke