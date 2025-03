Nebo prekril oblak vulkanskega pepela, na turističnem otoku odpovedali polete

1700 metrov visoka indonezijska gora Lewotobi Laki-Laki je v četrtek v nebo izbruhnila velik oblak pepela, poroča The Guardian. Oblasti so sporočile, da je izbruh trajal nekaj več kot 11 minut, zaradi česar je državna geološka agencija opozorilo pred izbruhom dvignila na najvišjo stopnjo, nevarno območje pa so s sedmih kilometrov razširili na osem kilometrov.

"Steber pepela je bil siv in ponekod celo črn," je v izjavi o izbruhu, ki mu je sledila eksplozija, zapisala indonezijska vulkanološka agencija. Kasneje sta se zgodila še dva izbruha, manjša aktivnost pa se nadaljuje tudi danes.