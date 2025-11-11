Le nekaj mesecev po odprtju se je porušil most

Reuters poroča o zrušenju mostu na Kitajskem, ki so ga odprli šele nedavno, gradnja je bila končana začetek letošnjega leta.
Policija v mestu Maerkang je tako že v ponedeljek popoldne zaprla 758 metrov dolg most Hongqi za ves promet. Na bližnjih pobočjih in cestah so se namreč pojavile razpoke, na gorskem terenu pa so bili opaženi premiki. V torek popoldne so se razmere na gorskem pobočju močno poslabšale, kar je povzročilo zemeljske plazove, ki so povzročili zrušitev mostu, so sporočile lokalne oblasti.
Newsweek pa poroča, da je nenadna zrušitev nove konstrukcije sprožila zaskrbljenost glede dolgoročnih gradbenih standardov, zlasti v zahodnih provincah Kitajske, kjer veliki prometni projekti pogosto prečkajo nestanoviten teren. Čeprav še ni dokazov o gradbenih napakah na mostu Hongqi, se je podoben incident zgodil avgusta, ko se je v provinci Qinghai zrušil železniški most, pri čemer je umrlo najmanj 12 delavcev.
