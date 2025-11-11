Le nekaj mesecev po odprtju se je porušil most

V jugozahodni kitajski provinci Sečuan se je zrušil del nedavno odprtega mostu Hongqi ob državni avtocesti, ki povezuje osrčje države s Tibetom. Poročil o morebitnih žrtvah še ni, popuščanje so namreč opazili že dan prej, zato so most zaprli.

Reuters poroča o zrušenju mostu na Kitajskem, ki so ga odprli šele nedavno, gradnja je bila končana začetek letošnjega leta.

Policija v mestu Maerkang je tako že v ponedeljek popoldne zaprla 758 metrov dolg most Hongqi za ves promet. Na bližnjih pobočjih in cestah so se namreč pojavile razpoke, na gorskem terenu pa so bili opaženi premiki. V torek popoldne so se razmere na gorskem pobočju močno poslabšale, kar je povzročilo zemeljske plazove, ki so povzročili zrušitev mostu, so sporočile lokalne oblasti.

