Tujina

Le nekaj mesecev po odprtju se je porušil most

Peking , 11. 11. 2025 17.42 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
46

V jugozahodni kitajski provinci Sečuan se je zrušil del nedavno odprtega mostu Hongqi ob državni avtocesti, ki povezuje osrčje države s Tibetom. Poročil o morebitnih žrtvah še ni, popuščanje so namreč opazili že dan prej, zato so most zaprli.

Reuters poroča o zrušenju mostu na Kitajskem, ki so ga odprli šele nedavno, gradnja je bila končana začetek letošnjega leta.

Policija v mestu Maerkang je tako že v ponedeljek popoldne zaprla 758 metrov dolg most Hongqi za ves promet. Na bližnjih pobočjih in cestah so se namreč pojavile razpoke, na gorskem terenu pa so bili opaženi premiki. V torek popoldne so se razmere na gorskem pobočju močno poslabšale, kar je povzročilo zemeljske plazove, ki so povzročili zrušitev mostu, so sporočile lokalne oblasti.

Newsweek pa poroča, da je nenadna zrušitev nove konstrukcije sprožila zaskrbljenost glede dolgoročnih gradbenih standardov, zlasti v zahodnih provincah Kitajske, kjer veliki prometni projekti pogosto prečkajo nestanoviten teren. Čeprav še ni dokazov o gradbenih napakah na mostu Hongqi, se je podoben incident zgodil avgusta, ko se je v provinci Qinghai zrušil železniški most, pri čemer je umrlo najmanj 12 delavcev.

Šumsko voče
11. 11. 2025 19.32
Ti kitajčki niso za nič
ODGOVORI
0 0
tornadotex
11. 11. 2025 19.25
+0
Čunga Lunga...a je Na Pelješču še nad vodo...
ODGOVORI
1 1
pegaso
11. 11. 2025 19.28
+0
ti si čunga lunga, preberi še enkrat, težava je teren oz. pobočje, z mostom ni nič narobe
ODGOVORI
1 1
setisfekšn
11. 11. 2025 19.23
+2
Kitajska hiper proizvodnja na vseh področjih od avtomobilske do letalstva ma do vsega je en sam klump!ne vem kaj ste ljudje rako naivni!!
ODGOVORI
5 3
Maxx365
11. 11. 2025 19.22
-1
Galeon, strokovnjak za gradnjo mega mostov 🤣
ODGOVORI
1 2
Animal_Pump
11. 11. 2025 19.19
+3
Kakorkol...lahko so ne vem kaj...ampak kitajska kvaliteta bo vedno...jajca od kitajca.
ODGOVORI
5 2
setisfekšn
11. 11. 2025 19.19
+4
Kitajska kvaliteta ki jo vsi opevajo da je 20 let pred zda in eu!kaj ste normalni!vse skup cela kitajska je cenena ničvredna roba!!!
ODGOVORI
6 2
gozdar1
11. 11. 2025 19.12
+5
Kitajci na veliko gredijo, da s tem napihujejo gospodarko rast. Velik del tega ja zgrajenega na puf in ekonomsko nima preveč smisla.
ODGOVORI
5 0
96bimBo
11. 11. 2025 19.11
+4
Padale bodo glave.
ODGOVORI
4 0
Zmaga Ukrajini
11. 11. 2025 19.06
+3
Kitajsko mnogi hvalijo in opevajo, ker naj bi menda dosegla tako izjemne tehnološke standarde, pri tem pa bila kar najbolj učinkovita - skratka njen moto je v čim krajšem času izgraditi kar največji gradbeni projekt. In tako je z vsem - steklenimi mostovi nad prepadnimi stenami v provinci Hunan, novimi železniškimi programi nad cestami in obstoječimi železnicami, hitrost gradnje stanovanjskih objektov, itd., itd. In ta most je očitno znanilec tega, kaj se (lahko) zgodi zaradi nerazumnega hitenja. Poleg tega pa ne gre zanemariti še korupcije, ki na Kitajskem verjetno ni tolikšna kot v mosskoviji, vendar je ta sestavni del prav vsake diktature. Upam samo, da bodo napake (kot pri tem mostu) dovolj hitro odkrili in s tem preprečili nedolžne žrtve.
ODGOVORI
3 0
IskraLJ
11. 11. 2025 19.03
-1
Pri nas se že 30 let ni zgradilo nobenega mostu, tako da se nima kaj porušit. Kitajec jih letno naredi 750, cela EU pa 25.
ODGOVORI
6 7
slim386
11. 11. 2025 19.15
+4
Črni Kal je bil zaključen leta 2004. Viadukt Vinjan je bil zgrajen leta 2023. Nimaš pojma kaj govoriš
ODGOVORI
5 1
Animal_Pump
11. 11. 2025 19.23
+2
Čez teh 25 upaš lahko gor pa dol hodit vsak dan...še spat na njemu. Kitajskega...človek še pogledat ne upa.
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
11. 11. 2025 19.01
+3
Nam se pa rušijo strehe nad športnimi dvoranami in poplave! Maribor, , Bovec...
ODGOVORI
6 3
Actual Asparagus
11. 11. 2025 19.23
+2
Drži, a to kar danes bereš je le ena promila vsega kar se tam "zruši". Kot npr. medsebojno ubijaanje z mačetami in noži. Tega ni v novicah , je pa vsak dan na prisotno.
ODGOVORI
2 0
suleol
11. 11. 2025 19.00
+3
eeemoi kinezi a niso obi kao glevce neki
ODGOVORI
3 0
slim386
11. 11. 2025 19.16
+3
A so tipke prezahtevne?
ODGOVORI
3 0
Maxx365
11. 11. 2025 19.20
+1
alko?
ODGOVORI
1 0
Actual Asparagus
11. 11. 2025 18.59
+0
Ni mi jasno kaki mentalno ubog človek moraš bit, da še vedno teraš Kitajsko sranj3 :)
ODGOVORI
5 5
Buci in Bobo
11. 11. 2025 18.59
+0
Kaj bo s pelješkim. Preostane nam da čakamo.
ODGOVORI
3 3
Maxx365
11. 11. 2025 19.20
-3
Ti kar čakaj.
ODGOVORI
0 3
ummax
11. 11. 2025 18.57
+4
Galeon a ti si expeet za gradbeništvo. Namreč če bi to bilo pri nas bi rekel da je gradbinec kriv in malo popljuvali sceno? Zdaj Kitajca zagovarjaš na polno.
ODGOVORI
4 0
Actual Asparagus
11. 11. 2025 18.56
+1
Tofu gradnja.
ODGOVORI
6 5
Sixten Malmerfelt
11. 11. 2025 18.54
+1
Mantre so naredili svoje!
ODGOVORI
2 1
MartinezM
11. 11. 2025 18.46
+0
Galeon pa je zaljubljen v kitajski model zgleda 😁 Tofu gradnja že dolgo znan termin...
ODGOVORI
1 1
LukaS8
11. 11. 2025 18.44
+7
Standard na Kitajskem. Tofu dreg konstrukcije iz poceni materialov. Razlika v ceni seveda "kapne" v žepe odgovornih. Se pa na Kitajskem to dogaja pravzaprav vsak teden. Enkrat stavba, drugič most, tretjič viadukt... Pravzaprav čudno, da je navkljub cenzuri ven prišlo
ODGOVORI
8 1
jutri_pa_res
11. 11. 2025 18.33
+11
V bistvu torej se ni zrušil most, ampak je splazil teren in s seboj porušil most...
ODGOVORI
14 3
galeon
11. 11. 2025 18.38
+0
Seveda, samo bombastičen naslov in nič drugega.
ODGOVORI
5 5
Cmrlj3
11. 11. 2025 18.41
+8
Ampak plazenje terena se da preprečiti z geoinženiringom, če pa ne, se pa tam enostavno ne gradi.
ODGOVORI
8 0
Zmaga Ukrajini
11. 11. 2025 18.57
+2
Hahahaha,... glej ti to ta dva strokovnjaka zgoraj - "splazil se je teren", pa to. Hmmm,... očitno se nikjer drugje nič ne plazi, ampak samo na Kitajskem, a ne?
ODGOVORI
3 1
Actual Asparagus
11. 11. 2025 18.58
+1
toliko huje,ha ha ha. Beton je itak podn, pol pa še šalabajzarstvo Kitajsko, pa se pač poruši zadeva.
ODGOVORI
3 2
BrezPitt
11. 11. 2025 19.00
+2
Če bi Kitajci delali hitro cesto v Podnanosu, danes je ne bi bilo več, ker ne bi upoštevali plazenja terena kot v tem primeru.
ODGOVORI
4 2
Kimberley Echo
11. 11. 2025 19.19
-2
ZUkrija je zdaj postala še specialistka za mostove?? Mogoče pa, ker v Ukrajini so jih včasih imeli kar nekaj.
ODGOVORI
0 2
