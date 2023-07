Nedelje na Hrvaškem: trgovine odslej praviloma zaprte

Trgovci po poročanju hrvaških medijev tehtajo različne možnosti. Številne trgovske verige so svoje poslovalnice razdelile na tiste ob morju in tiste v notranjosti države, ob čemer želijo maksimalno izkoristiti poletno turistično sezono.

Večina jih želi po poročanju Novega lista ostati odprta tudi septembra, ko se otroci vrnejo v šole, starši pa v službo. Vrata bi ob nedeljah pustili odprta tudi decembra, ko je potrošnja največja.

V Plodinah so med drugim napovedali, da bodo denimo na Reki odprti vse nedelje v juliju, avgustu in septembru, razen ob praznikih. Oktobra bodo nedelje prav tako delovne, novembra bodo zaprti. Delovni bosta tudi zadnji dve decembrski nedelji. Na celini bodo njihove trgovine julija in avgusta zaprte, septembra bodo delali zadnji dve nedelji in nato vse do konca leta.

Hrvaški premier Andrej Plenković je ob predstavitvi zakona konec lanskega leta dejal, da želi vlada z novo ureditvijo nedeljo spremenili v dan za družino in s tem okrepili jedro hrvaške družbe.

Trgovske verige so medtem v luči nove zakonodaje že napovedale odpuščanja. Po nekaterih ocenah naj bi bili najbolj prizadeti upokojenci, ki v trgovinah delajo kot pomočniki. V večjih trgovskih verigah jih je zaposlenih okoli 4500, kar je 17 odstotkov vseh delovno aktivnih upokojencev.