Nedonošenčki iz Gaze evakuirani, Izrael objavil posnetek talcev v Gazi

Novorojenčki iz bolnišnice, v kateri po nekaj dneh napadov, ni bilo več elektrike, pred bolnišnico pa so potekali srditi boji izraelskih sil in palestinskih borcev, so bili najprej deležni nujne oskrbe v mestu Rafa na jugu Gaze. Tja naj bi prispeli dehidrirani, podhlajeni, nekateri naj bi imeli tudi sepso, je za AP dejal Mohamed Zaqout , direktor bolnišnic v Gazi. Evakuacija pa je prišla prepozno za štiri dojenčke, ki so umrli le dva dni prej.

Še več dojenčkov je prejšnje dni umrlo zaradi izpada elektrike in pomanjkanja medicinskih pripomočkov, dojenčke so zavijali v folijo, da bi ohranjali toploto.

Palestinsko združenje Rdečega polmeseca je pri evakuaciji dojenčkov sodelovalo z več drugimi organizacijami, iz Egipta pa so sporočili, da bodo dojenčki v Egipt prispeli danes, poroča CNN.

V bolnišnici sicer ostaja več kot 250 drugih bolnikov s hudo okuženimi ranami in drugimi urgentnimi stanji. Izraelska ofenziva je namreč terjala veliko število žrtev, med njimi tudi ogromno otrok, izraelske sile pa so cel čas trdile, da Hamas uporablja bolnišnice v Gazi za vojaške operacije.

Skupina ZN je obiskala bolnišnico al Šifa in jo opisala kot "območje smrti". "Hodniki in okolica bolnišnice so polni medicinskih odpadkov, kar povečuje možnost za okužbe. Pacienti in zdravstveno osebje, s katerimi smo se pogovarjali, so prestrašeni in prosijo za evakuacijo," so ZN navedli v izjavi.

Izraelska vojska objavila posnetke o talcih

IDF je objavil posnetke, ki naj bi prikazovali talce, ki so jih po smrtonosnih napadih Hamasa 7. oktobra odpeljali v največjo bolnišnico v Gazi. 19-letna vojakinjo, Noo Marciano, ki so jo vzeli za talko, naj bi tam ubili borca Hamasa, trdijo izraelski vojaki. "Noini družini smo sporočili, da je bila po naših ugotovitvah ugrabljena in odpeljana v varno hišo v bližini Šife," je novinarjem BBC-ja dejal glavni tiskovni predstavnik IDF kontraadmiral Daniel Hagari. "Med napadi IDF pa je bil ubit terorist Hamasa, ki jo je zadrževal, ona je bila takrat ranjena vendar ne življenjsko nevarno. Odpeljana je bila v bolnišnico Šifa, tam pa jo je ubil eden izmed teroristov."