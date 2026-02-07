Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nedostojno ravnanje s pokojnimi: direktorju pogrebnega zavoda 40 let zapora

Denver, 07. 02. 2026 18.58 pred 37 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Pogrebni zavod Vrnitev k naravi.

Solastnika pogrebnega zavoda v Koloradu, kjer so našli skoraj 200 razpadajočih trupel, je sodišče spoznalo za krivega skrunitve posmrtnih ostankov oziroma nedostojnega ravnanja s pokojnimi, in ga obsodilo na 40 let zapora.

Solatnik in direktor pogrebnega zavoda Jon Hallford se je na sodišču svojcem pokojnih opravičil. Krivdo za obtožbe skrunitve trupel je priznala tudi njegova žena in solastnica Carie, na izrek sodbe še čaka.

Zavod Return to Nature (Vrnitev k naravi) v mestu Penrose v Koloradu je po poročanju BBC žalujočim svojcem namesto posmrtnih ostankov po kremaciji vračal povsem navaden pepel. Prav tako je po navedbah tožilcev do upepelitve povsem neprimerno hranil trupla – preiskovalci so v prostorih podjetja našli 189 že razpadajočih trupel, ki so tam po nekaterih ocenah bila kar štiri leta.

Sodišče je bilo včeraj do zadnje kotička napolnjeno z družinami pokojnih, ki so sodnika pozivale k izreku najvišje možne kazni – 50 let zapora. "Z mojo mamo so ravnali kot s smetmi in jo odvrgli na odlagališče, kjer je gnila skupaj s stotinami drugih," je bila zgrožena Kelly Mackeen. "Moje srce je zlomljeno, vsak dan prosim boga za milost," je dodala.

Preiskovalci so trupla našli drugo na drugem, v prostorih brez ustreznega hlajenja. Med umrlimi so bili tudi otroci.

"Osebno verjamem, da je vsak izmed nas v osnovi dober," je ob izreku sodbe dejal sodnik Eric Bentley. "A živimo v svetu, ki to prepričanje vsak dan postavlja na preizkušnjo, kot ga tudi vaša dejanja."

Hallford, ki je priznal krivdo v upanju na nižjo kazen, se je pred tem opravičil za svoja dejanja. "Imel sem toliko priložnosti, da bi vsemu naredil konec in odšel, pa nisem," je dejal. "Moje napake bodo odmevale še celo generacijo. Vse, kar sem storil, je bilo narobe."

Tožilci so medtem vztrajali, da je zakonca vodil izključno pohlep, kljub temu, da sta s poslom zaslužila dovolj, da bi lahko ustrezno poskrbela za umrle.

Pogrebni zavod Vrnitev k naravi.
Pogrebni zavod Vrnitev k naravi.
FOTO: AP

Pogrebni zavod, ki se nahaja približno 48 kilometrov južno od Colorado Springsa, je bil specializiran za 'pokope brez kemikalij', v biorazgradljivih krstah. Tako imenovani 'zeleni pogrebi' so v ZDA sicer dovoljeni, vendar je treba umrle pokopati v roku 24 ur po smrti, ali pa posmrtne ostanke ustrezno hraniti v hlajenem prostoru.

Podjetje se je pod drobnogledov kriminalistov znašlo po tem, ko so policisti prejeli več obvestil glede neprijetnega vonja, ki je prihajal s posesti. V začetku lanskega oktobra so preiskali prostore in v njih našli 115 napol razkrojenih trupel.

pogrebni zavod direktor zapor Kolorado pokojni

Deli Portugalske in Španije pod vodo, umrl gasilec

Snežni plazovi v Italiji in na Slovaškem zasuli več ljudi

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
07. 02. 2026 19.27
Dvomim da koga zanimajo Ameriski trači!
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
07. 02. 2026 19.14
america forever¨!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
vizita
Portal
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527