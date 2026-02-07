Nedostojno ravnanje s pokojnimi: direktorju pogrebnega zavoda 40 let zapora

Solatnik in direktor pogrebnega zavoda Jon Hallford se je na sodišču svojcem pokojnih opravičil. Krivdo za obtožbe skrunitve trupel je priznala tudi njegova žena in solastnica Carie, na izrek sodbe še čaka.

Zavod Return to Nature (Vrnitev k naravi) v mestu Penrose v Koloradu je po poročanju BBC žalujočim svojcem namesto posmrtnih ostankov po kremaciji vračal povsem navaden pepel. Prav tako je po navedbah tožilcev do upepelitve povsem neprimerno hranil trupla – preiskovalci so v prostorih podjetja našli 189 že razpadajočih trupel, ki so tam po nekaterih ocenah bila kar štiri leta.

Sodišče je bilo včeraj do zadnje kotička napolnjeno z družinami pokojnih, ki so sodnika pozivale k izreku najvišje možne kazni – 50 let zapora. "Z mojo mamo so ravnali kot s smetmi in jo odvrgli na odlagališče, kjer je gnila skupaj s stotinami drugih," je bila zgrožena Kelly Mackeen. "Moje srce je zlomljeno, vsak dan prosim boga za milost," je dodala.

Preiskovalci so trupla našli drugo na drugem, v prostorih brez ustreznega hlajenja. Med umrlimi so bili tudi otroci.

"Osebno verjamem, da je vsak izmed nas v osnovi dober," je ob izreku sodbe dejal sodnik Eric Bentley. "A živimo v svetu, ki to prepričanje vsak dan postavlja na preizkušnjo, kot ga tudi vaša dejanja."

Hallford, ki je priznal krivdo v upanju na nižjo kazen, se je pred tem opravičil za svoja dejanja. "Imel sem toliko priložnosti, da bi vsemu naredil konec in odšel, pa nisem," je dejal. "Moje napake bodo odmevale še celo generacijo. Vse, kar sem storil, je bilo narobe."

Tožilci so medtem vztrajali, da je zakonca vodil izključno pohlep, kljub temu, da sta s poslom zaslužila dovolj, da bi lahko ustrezno poskrbela za umrle.