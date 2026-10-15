Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nedotakljiv? Dve leti se je skrivala, a jo je našel in znova posilil

Mexico City, 15. 10. 2026 14.34 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Spolna zloraba

Mehičanka, ki je lokalnega politika prijavila zaradi posilstva, trdi, da jo je isti moški skoraj dve leti pozneje znova napadel. Čeprav se je zaradi groženj s smrtjo skrivala, oblasti pa so ji obljubile zaščito, naj bi jo politik našel, vdrl v njeno stanovanje, jo pretepel, zvezal in posilil. Primer odpira širše vprašanje položaja žensk v Mehiki, kjer se boj proti nasilju in globoko zakoreninjenemu mačizmu prepleta z nezaupanjem v pravosodje, korupcijo in političnim vplivom.

Psi 31-letne Daniele so prvi zaznali, da se nekdo približuje njenemu stanovanju v mehiškem obmejnem mestu Tijuana. Bila je doma in gledala televizijo. Ker je živela v stavbi z nadzorovanim dostopom, se sprva ni prestrašila. Nato so se odprla vrata. Po njeni prijavi je najprej vstopil neznan moški, ki je bil videti kot varnostnik, za njim pa Miguel Loza, član mestnega sveta Tijuane, ki ga je Daniela že leta 2024 prijavila zaradi posilstva.

Kot poroča španski El País, ki je pridobil preiskovalno dokumentacijo, naj bi jo politik 17. septembra ponovno spolno napadel. Daniela trdi, da sta jo moška pretepla in zvezala, Loza pa naj bi jo nato posilil ter ji grozil, ker ni pristala na dogovor o zaključku prvega postopka.

Daniela je novo prijavo vložila še istega večera. Forenzične preiskave so na njenem telesu in enem od predmetov iz stanovanja odkrile semensko tekočino, vendar za zdaj ni ugotovljeno, komu pripadajo biološke sledi. Njen partner je preiskovalcem opisal poškodbe, ki jih je opazil ob prihodu domov, in grozilna sporočila, ki jih je pozneje prejel z neznane številke. Loza obtožbe zavrača oziroma jih označuje za politično motivirane. Njegova odvetnica glede nove prijave poudarja domnevo nedolžnosti. 

Obljubljena zaščita, a domnevni napadalec jo je znova našel

Daniela je Lozo prvič prijavila leta 2024. Politik, ki ga je poznala iz političnega okolja, jo je celo zastopal kot odvetnik v postopku zaradi nasilja v družini. Po njenih navedbah jo je spolno napadel v svoji pisarni. Po prijavi naj bi začela prejemati grožnje s smrtjo, zato se je preselila in skrivala. Tožilstvo zvezne države Baja California ji je obljubilo policijsko zaščito in zaupnost novega naslova.

Toda Daniela trdi, da so jo policisti po prvi prijavi obiskali le enkrat na domu njenih staršev. Po drugem domnevnem napadu je tožilstvo odredilo 90 dni policijskih obhodov okoli njenega stanovanja. Na vprašanja El Paísa, ali je bila Daniela v času napada dejansko deležna zaščite in zakaj prva preiskava skoraj dve leti ni napredovala, pristojni niso odgovorili.

Daniela sumi, da Lozo ščitijo politične povezave. 

Mnogi so upali, da bo predsednica Claudia Sheinbaum izboljšala položaj žensk.
Mnogi so upali, da bo predsednica Claudia Sheinbaum izboljšala položaj žensk.
FOTO: Profimeda

Mehika, država, kjer je nasilje doživelo sedem od desetih žensk

Danielina zgodba ni osamljen primer v državi, kjer je nasilje nad ženskami eden najbolj trdovratnih družbenih problemov. Po zadnji obsežni nacionalni raziskavi mehiškega statističnega urada INEGI iz leta 2021 je 70,1 odstotka žensk, starejših od 15 let, vsaj enkrat v življenju doživelo katero od oblik nasilja. Skoraj polovica, 49,7 odstotka, jih je poročala o različnih oblikah spolnega nasilja. 

Za temi številkami se skriva tudi problem mačizma, globoko zakoreninjenih predstav o moški nadrejenosti, nadzoru nad ženskami in pravici moških do odločanja o njihovem življenju. Takšna prepričanja lahko prispevajo k normalizaciji nasilja, obtoževanju žrtev in zmanjševanju resnosti njihovih prijav.

Na težave opozarjajo tudi mehiške ženske organizacije. Mehiška federacija univerzitetnih žensk je v dokumentu, predloženem Združenim narodom leta 2026, posebej izpostavila kulturo mačizma med pravnimi strokovnjaki in nosilci oblasti, visoko stopnjo nekaznovanosti ter spolne stereotipe, ki ženskam otežujejo dostop do pravice.

Korupcija, politični vpliv in nezaupanje v pravosodje

Nasilje nad ženskami v Mehiki ni zgolj vprašanje ravnanja posameznih storilcev. Pomemben del problema je tudi učinkovitost institucij, ki bi morale nasilje preprečevati, prijave preiskovati in žrtve zaščititi.

V okolju, kjer se politična moč, osebna poznanstva in morebitna korupcija prepletajo s počasnimi pravosodnimi postopki, se pojavlja nevarnost, da žrtve izgubijo zaupanje v državo. Nekatere se zato za prijavo nasilja sploh ne odločijo, druge pa se lahko znajdejo v dolgotrajnih postopkih brez jasnega razpleta.

Organizacija UN Women je prav preprečevanje nasilja, izboljšanje preiskovanja in zmanjševanje nekaznovanosti opredelila kot pomembne naloge svojega delovanja v Mehiki. Država je sicer sprejela številne zakonske in institucionalne ukrepe, vendar njihovo učinkovito izvajanje ostaja velik izziv.

Država s predsednico, ki se še vedno spopada z mačizmom

Mehika je oktobra 2024 dobila prvo predsednico v svoji zgodovini, Claudio Sheinbaum. Njen prihod na oblast je pomenil pomemben simbolni prelom v državi, katere politično in družbeno življenje je bilo dolgo izrazito zaznamovano z moško prevlado.

Toda politična zastopanost žensk sama po sebi še ne pomeni odprave nasilja in diskriminacije. Mehika ima zakonodajo za zaščito žensk ter institucije, namenjene preprečevanju nasilja, hkrati pa se še naprej sooča z vprašanjem, kako zagotoviti, da bodo te pravice učinkovito uveljavljene tudi v praksi. Predsednica pa je vse bolj tarča očitkov, da je del problema in ne rešitve.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
mehika ženske nasilje
24ur.com Gisele: Zvečer pripeljal posiljevalce, zjutraj z mano zajtrkoval
24ur.com Dva napada v Šiški: moška z ostrim predmetom nad ženski
24ur.com Začetnemu ogorčenju sledilo obtoževanje žrtve: vplivnica ubita med prenosom
24ur.com Nekdanje dekle Andrewa Tata: Rekel je, da me bo posilil ali ubil
24ur.com Ženi grozil, jo zvezal, nato tudi zabodel. Kljub prijavam ostal na prostosti
24ur.com Pričevanje iz rudnika groze: Brutalni spolni napad je trajal več ur
Zadovoljna.si Ženske o nasilju težko spregovorijo, zmotno krivdo pripisujejo sebi
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
zadovoljna
Portal
Slavni igralec je postal neprepoznaven
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
cekin
Portal
548 evrov. Toliko lahko stane ena odločitev, ki jo sprejemamo vsak dan
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
voyo
Portal
Predsedniška igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009