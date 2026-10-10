Nedžad Grabus nov voditelj muslimanov iz BiH

Na tajnem glasovanju volilnega telesa v Sarajevu je dr. Nedžad Grabus prejel večino glasov (203 od 343) in s tem premagal protikandidata. Na položaju bo nasledil dosedanjega reisa Huseina Kavazovića, ki je to funkcijo opravljal od leta 2012. Mandat novega poglavarja traja sedem let.

Temeljni kamen za ljubljansko džamijo so položili leta 2013 v četrti Bežigrad. Slovesnosti se je udeležilo približno 10.000 ljudi, med njimi ljubljanski župan Zoran Janković in takratni član predsedstva BiH Bakir Izetbegović.

Slovenski javnosti je Grabus dobro znan, 15 let (med letoma 2006 in 2021) je namreč opravljal funkcijo ljubljanskega muftija. V tem času je vodil ključni projekt izgradnje sploh prve džamije v Sloveniji in Muslimanskega kulturnega centra. Septembra 2021 je prevzel dolžnost sarajevskega muftija, od koder zdaj stopa na najvišje mesto v celotni verski skupnosti. Uradna slovesnost in izročitev menšure (listine o verskem pooblastilu) bosta potekali 15. novembra 2026 v Gazi Husrev-begovi džamiji v Sarajevu.

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je Grabusa decembra 2021 odlikoval s srebrnim redom za zasluge. Odlikovanje je prejel za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, za zasluge pri medverskem in medkulturnem dialogu ter utrjevanju verske svobode v državi ter za ključen prispevek k izgradnji Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani.

Vrhovni mufti Nedžad Grabus FOTO: Aljoša Kravanja