Nedžad Grabus nov voditelj muslimanov iz BiH

Na tajnem glasovanju volilnega telesa v Sarajevu je dr. Nedžad Grabus prejel večino glasov (203 od 343) in s tem premagal protikandidata. Na položaju bo nasledil dosedanjega reisa Huseina Kavazovića, ki je to funkcijo opravljal od leta 2012. Mandat novega poglavarja traja sedem let.
Slovenski javnosti je Grabus dobro znan, 15 let (med letoma 2006 in 2021) je namreč opravljal funkcijo ljubljanskega muftija.
V tem času je vodil ključni projekt izgradnje sploh prve džamije v Sloveniji in Muslimanskega kulturnega centra. Septembra 2021 je prevzel dolžnost sarajevskega muftija, od koder zdaj stopa na najvišje mesto v celotni verski skupnosti.
Uradna slovesnost in izročitev menšure (listine o verskem pooblastilu) bosta potekali 15. novembra 2026 v Gazi Husrev-begovi džamiji v Sarajevu.
Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je Grabusa decembra 2021 odlikoval s srebrnim redom za zasluge. Odlikovanje je prejel za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, za zasluge pri medverskem in medkulturnem dialogu ter utrjevanju verske svobode v državi ter za ključen prispevek k izgradnji Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani.
Grabus je večji del svoje javne kariere sicer preživel izven Bosne in Hercegovine (BiH), pišejo tuji mediji. Preden je postal mufti, je deloval v versko-izobraževalni službi Rijaseta Islamske skupnosti. Med letoma 2001 in 2003 je bil tudi urednik verskega programa na Radiu BiH.
Leta 2006, pri komaj 38 letih, je bil izvoljen za ljubljanskega muftija in predsednika Islamske skupnosti v Sloveniji.
Leta 2021 je bil imenovan za sarajevskega muftija, uradno listino o imenovanju pa je prejel v mošeji Baščaršija. "Naše tekmovanje bi moralo potekati v tem, kdo lahko stori več dobrega," je dejal tedaj.
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