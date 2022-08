Neenotnost glede prepovedi vstopa v EU za ruske turiste

"Mislim, da ni prav, da lahko ruski državljani kot turisti vstopajo v EU in območje schengna in si ogledujejo znamenitosti, medtem ko Rusija ubija ljudi v Ukrajini," je menila in s tem ponovila poziv, ki ga je že pred dnevi podala skupaj z Estonijo.

Finska, ki meji na Rusijo in se je po ruski invaziji na Ukrajino odločila pridružiti zvezi Nato, sicer že razmišlja, kako enostransko omejiti izdajanje turističnih vizumov za ruske državljane.

Razumevanje za stališče Finske je izrazila danska premierka Mette Frederiksen. "Razumljivo je, da se Evropejcem, najbrž še zlasti Ukrajincem, zdi nekoliko čudno, da je Rusija napadla evropsko državo, istočasno pa sprejemamo turiste iz države, ki je napadla drugo državo," je dejala.

Scholz se je medtem izrekel proti prepovedi vstopa v EU za ruske državljane, pri čemer je izpostavil tiste, ki bežijo pred režimom ruskega predsednika Vladimirja Putina.

"Odločitve, ki jih sprejemamo, jim ne bi smele otežiti iskanja svobode in odhoda iz države, da bi pobegnili pred diktatorjem v Rusiji," je dejal. "To ni vojna ruskega naroda, to je Putinova vojna," je zatrdil.