Negotova prihodnost družine Bašarja al Asada

Družina Bašarja al Asada je, preden so ga strmoglavili, več kot 50 let vladala Siriji. Preden je Asad leta 2000 prevzel oblast, je bil tri desetletja predsednik njegov pokojni oče Hafez, piše BBC. Zdaj, ko uporniki pod vodstvom islamistične militantne skupine Hayat Tahrir-al Sham (HTS) oblikujejo prehodno vlado, je prihodnost odstavljenega predsednika, njegove žene in njunih treh otrok negotova.

Rusija se je nato osredotočila na vojno v Ukrajini, zato ni hotela ali ni mogla pomagati Asadovi vladi, da bi zaustavila bliskovito novembrsko ofenzivo upornikov v Siriji. Le nekaj ur po tem, ko so uporniške sile prevzele nadzor nad Damaskom, so ruski državni mediji poročali, da so Asad in člani njegove družine prispeli v Moskvo in da jim bodo odobrili azil iz humanitarnih razlogov. A predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je o tej temi zelo skrivnosten. Na vprašanja o Asadovem bivališču in prošnji za azil je dejal: "Trenutno vam nimam ničesar povedati. Seveda takšne odločitve ni mogoče sprejeti brez predsednika države, to je njegova odločitev."

Vezi Asadove družine z Rusijo, natančneje z Moskvo, so dobro znane. Preiskava Financial Timesa iz leta 2019 je pokazala, da je Asadova razširjena družina kupila najmanj 18 luksuznih stanovanj v ruski prestolnici, da bi med državljansko vojno v Siriji obdržala na desetine milijonov dolarjev. Medtem je Asadov najstarejši sin Hafez doktorski študent v mestu.

Kdo so Asadova žena in otroci?

Assad je poročen z britansko-sirsko državljanko Asmo, ki se je rodila sirskim staršem in odraščala v zahodnem Londonu. Preden je postala investicijska bančnica, je obiskovala šolo in univerzo v Londonu, poroča BBC.

Asma se je leta 2000 preselila v Sirijo in se poročila z Asadom približno v času, ko je ta nasledil svojega očeta na predsedniškem položaju. Medtem krožijo špekulacije, da ima Asma "britanski potni list, zato bi se lahko vrnila v Združeno kraljestvo", namesto da bi ostala v Rusiji. Vendar so ZDA uvedle sankcije proti njenemu očetu dr. Fawazu al-Akhrasu, za katerega poročajo, da je prav tako v Rusiji in zato bi Asma morda želela za zdaj ostati v Moskvi. Mail Online piše, da so sosedje navedli, da sta Asmin oče, kardiolog, in mati Sahar, upokojena diplomatka, želela biti v Moskvi, da bi potolažila svojo hčer in zeta. Asad in njegova žena imata tri otroke: Hafeza, doktorskega študenta, Zeina in Karima.

Koliko denarja imajo?

Poročilo ameriškega zunanjega ministrstva kongresu iz leta 2022 navaja, da je premoženje razširjene družine Asad vredno okoli dve milijardi dolarjev (1,9 milijarde evra) – čeprav je to težko oceniti, ker se domneva, da je njihovo premoženje razpršeno in skrito na številnih računih, nepremičninskih portfeljih, korporacijah in v davčnih oazah v tujini. Glede na poročilo sta Bašar in Asma vzdrževala tesen odnos z največjimi gospodarskimi akterji v Siriji, pri čemer sta svoja podjetja uporabljala za pranje denarja iz nezakonitih dejavnosti in usmerjanje sredstev v režim. Leta 2020 je takratni državni sekretar Mike Pompeo trdil, da je Asma s pomočjo moža in družine "postala ena najbolj razvpitih vojnih dobičkaric v Siriji", poroča BBC.

Bi Asadu lahko sodili?

Po padcu dinastije Asad je generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callamard dejala, da so bili Sirci izpostavljeni temu, kar je poimenovala grozljive kršitve človekovih pravic, ki so povzročile nepopisno človeško trpljenje v velikem obsegu. Spomnila je na napade s kemičnim orožjem in druge vojne zločine, pa tudi umore, mučenje, prisilna izginotja in iztrebljanje. Mednarodno skupnost je pozvala, naj zagotovi, da bodo ljudje, osumljeni kršenja mednarodnega prava in drugih hudih kršitev človekovih pravic, preiskani in sodno preganjani zaradi svojih zločinov.