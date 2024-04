Nehammer sklical svet za nacionalno varnost: 'Preprečiti moramo rusko infiltracijo'

Obtožbe zoper Egista Otta, ki je delal za zdaj že propadel Zvezni urad za varstvo ustave in boj proti terorizmu (BVT) in čigar aretacija je bila napovedana v petek, so "težke", kanclerja pa so spodbudile, da je hitro sklical svet za nacionalno varnost. Slednjega sestavljajo vladni ministri in člani vseh političnih strank ter ključni svetovalni odbor za varnostne in obrambne zadeve, sestali pa naj bi se 9. aprila, piše Deutsche Welle.

"Te obtožbe mora obravnavati sodstvo, po drugi strani pa sta potrebni ocena in razjasnitev varnostne situacije v državi," je poudaril Nehammer.