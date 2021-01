Nehumano: na hrbtu morske krave izpisali besedo 'Trump'

Na Floridi so konec tedna naleteli na nenavadno odkritje. Na morsko kravo, ki so ji nepridipravi na hrbtu izpisali besedo ‘Trump’. V akciji so že ameriške službe za ribe in divje živali, ki so sprožile preiskavo in aktivno iščejo tiste, ki so skrunili nedolžno žival.

To ogroženo vrsto živali z nenavadnim napisom na hrbtu so opazili približno 80 kilometrov severozahodno od Orlanda. Osebe, ki so opazile morsko kravo so najdbo že prijavile zveznim oblastem. "Kaj takega še nisem doživel,"je ogorčeno dejalCraig Cavanna, višji zvezni uradnik za prosto živeče živali, ki je zadolžen za nadaljnjo preiskavo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Cavanna je pojasnil, da je "nadlegovanje" morskih krav, ki so zaščitene z Zakonom o ogroženih vrstah, kaznivo dejanje, za katero je zagrožena globa v všini 50.000 ameriških dolarjev (okoli 41.108 evrov), v najhujših primerih pa lahko sledi tudi zaporna kazen do enega leta. icon-expand Morska krava spada med ogrožene živalske vrste. FOTO: Dreamstime Cavanna in njegova ekipa aktivno iščejo osebo ali skupino ljudi, ki so odgovorni za neuhamno ravnanje z morskimi kravami. Kot je še pojasnil, gre za počasna, "brezvoljna" bitja in popolnoma neškodljiva, ki priplavajo tudi do ribiških čolnov. icon-expand