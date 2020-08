Neizprosni direktor Appla v klubu milijarderjev

Tehnološka podjetja, kot so Apple, Facebook in Amazon, v času koronske krize krepijo poslovne rezultate, saj se vse več ljudi obrača na splet. Apple je pred dvema letoma postal prvo podjetje na svetu, vredno 1000 milijard dolarjev (849 milijard evrov), zdaj pa se približuje mejniku 2000 milijard (1698 milijard evrov).

Apple je doživel velike uspehe pod Cookovim vodstvom, in sicer pri razvoju novih naprav, vključno z Iphonom X in Apple Watch, pa tudi z Apple Music in Apple TV.

A Cook je znan kot zahteven direktor. Znano je, da je strog do svojih zaposlenih, tako kot Jobs, in zahteva popolnost. “Njegovega časa ne zapravljaš. Če začuti, da je nekdo premalo pripravljen, izgubi potrpljenje in reče: "Naslednji!" Ljudje zapuščajo njegovo pisarno v joku," je povedal neimenovan vir za The Wall Street Journal.

Cook se vsak dan zbudi ob 4. uri zjutraj in je znan deloholik, ki je predan podjetju. Kot je povedal nekdanji zaposleni, je Cookovo srečanje z osebjem leta 1998, ko se jim je pridružil, trajalo kar 11 ur.

Med izvršnimi direktorji tehnoloških podjetij, katerih premoženje se je v zadnjih tednih ob rasti delnic povečalo, je tudi Facebookov Mark Zuckerberg. Njegovo osebno premoženje je prejšnji teden prvič preseglo mejo 100 milijard dolarjev (okoli 85 milijard evrov).

Na prvih treh mestih lestvice Bloomberg Billionaires Index so sicer Jeff Bezos s 186 milijardami dolarjev (okoli 158 milijard evrov), Bill Gates, ki ima pod palcem 121 milijard dolarjev (okoli 103 milijarde evrov), in Mark Zuckerberg.