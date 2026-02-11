Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

El Paso: Nepričakovano zaprtje letališča zaradi vdora dronov

El Paso, 11. 02. 2026 18.34 pred 4 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
L.M. STA
Letališče El Paso

Nepričakovano zaprtje zračnega prostora nad letališčem El Paso International je v torek povzročilo večurno ohromitev letalskega prometa in zmedo med potniki. Ameriške oblasti so ukrep utemeljile z varnostno grožnjo, povezano z uporabo dronov mehiških mamilarskih kartelov, vendar so razlage vlade sprožile tudi dvome in politična vprašanja.

Zračni prostor okoli letališča El Paso International v Teksasu so zaradi posebnih varnostnih razlogov začasno zaprli, potem ko naj bi kartelni droni vdrli v ameriški zračni prostor, poroča AP. Sprva je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) napovedala desetdnevno prepoved vseh letov, a so jo že v sredo zjutraj nepričakovano odpravili, potem ko so oblasti sporočile, da je bila grožnja nevtralizirana.

Kljub zagotovilom, da komercialni leti niso več ogroženi, je zaprtje povzročilo resne motnje, na letališču je obtičalo veliko potnikov, prizadeti so bili tudi tovorni in splošni letalski prevozi.

Po podatkih ameriškega ministrstva za domovinsko varnost karteli skoraj vsakodnevno uporabljajo drone za tihotapljenje drog in nadzor mejne patrulje, pri čemer so v prvem polletju leta 2024 zaznali več deset tisoč takšnih letov v bližini meje.

Kljub temu so se kmalu pojavila vprašanja o verodostojnosti uradne razlage. Lokalni in zvezni predstavniki, med njimi kongresnica Veronica Escobar in senator Ben Ray Lujan, so kritizirali pomanjkanje obveščanja ter nenadno uvedbo in odpravo zapore. Escobarjeva je celo izrazila dvom, ali je bil ukrep res posledica kartelnih dronov, in zahtevala jasnejša pojasnila od zveznih oblasti, piše AP.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je dejala, da njena vlada nima informacij o uporabi dronov v obmejnem zračnem prostoru in da bodo mehiški obrambni ter mornariški predstavniki v Washingtonu prisluhnili pojasnilom ameriških partnerjev.

Zvezna uprava za letalstvo
Zvezna uprava za letalstvo
FOTO: AP

Neimenovani uradnik vlade je za CNN potrdil, da so droni mehiških mamilarskih kartelov kršili zračni prostor ZDA, ministrstvo za obrambo pa je ukrepalo in drone onesposobilo. Uradnik je dodal, da nevarnosti več ni in zračni prostor je lahko spet odprt.

Drugi vir je za CNN povedal, da je bila obsežna prepoved letenja posledica vojaških operacij iz bližnjega vojaškega letališča Biggs v oporišču Fort Bliss. Iz te baze delujejo droni, helikopterji in druga letala. Vir je dejal, da je FAA ukrepala, potem ko ministrstvo za obrambo ni moglo zagotoviti varnosti civilnih letal na tem območju.

Uprava za boj proti mamilom (DEA) in druge varnostne agencije ZDA že leta uporabljajo objekte na vojaškem letališču Biggs za nadzor nad tihotapljenjem mamil. Droni kartelov pogosto priletijo v bližino ameriškega zračnega prostora in včasih preletijo mejo, kar zelo redko povzroči zaprtje zračnega prostora za nekaj ur, ne pa za uvodoma napovedanih deset dni.

Uvodna napoved trajanja zaprtja zračnega prostora je sprožila ugibanja, da je vlada predsednika Donalda Trumpa morda sprožila vojaško operacijo proti kartelom na mehiški strani meje.

El Paso s skoraj 700.000 prebivalci je šesto največje mesto v Teksasu in eno od 25 največjih v ZDA. Okolica mesta je posebej nadzorovana in z avtomobilom se vanj ni mogoče pripeljati mimo kontrole osebnih dokumentov.

Takoj čez mejo trgovino z mamili obvladuje kartel Juarez in njegovo oboroženo krilo La Linea, za prevlado pa si prizadeva tudi kartel Sinaloa in prihaja do pogostih spopadov in krvavih zločinov.

El Paso letališče droni Mehika ZDA
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 19.04
Karteli trdijo, da so ruski in ne vidim razloga, da jim državljani EU ne bi verjeli
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534