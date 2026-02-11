El Paso: Nepričakovano zaprtje letališča zaradi vdora dronov

Zračni prostor okoli letališča El Paso International v Teksasu so zaradi posebnih varnostnih razlogov začasno zaprli, potem ko naj bi kartelni droni vdrli v ameriški zračni prostor, poroča AP. Sprva je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) napovedala desetdnevno prepoved vseh letov, a so jo že v sredo zjutraj nepričakovano odpravili, potem ko so oblasti sporočile, da je bila grožnja nevtralizirana.
Kljub zagotovilom, da komercialni leti niso več ogroženi, je zaprtje povzročilo resne motnje, na letališču je obtičalo veliko potnikov, prizadeti so bili tudi tovorni in splošni letalski prevozi.
Po podatkih ameriškega ministrstva za domovinsko varnost karteli skoraj vsakodnevno uporabljajo drone za tihotapljenje drog in nadzor mejne patrulje, pri čemer so v prvem polletju leta 2024 zaznali več deset tisoč takšnih letov v bližini meje.
Kljub temu so se kmalu pojavila vprašanja o verodostojnosti uradne razlage. Lokalni in zvezni predstavniki, med njimi kongresnica Veronica Escobar in senator Ben Ray Lujan, so kritizirali pomanjkanje obveščanja ter nenadno uvedbo in odpravo zapore. Escobarjeva je celo izrazila dvom, ali je bil ukrep res posledica kartelnih dronov, in zahtevala jasnejša pojasnila od zveznih oblasti, piše AP.
Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je dejala, da njena vlada nima informacij o uporabi dronov v obmejnem zračnem prostoru in da bodo mehiški obrambni ter mornariški predstavniki v Washingtonu prisluhnili pojasnilom ameriških partnerjev.
Neimenovani uradnik vlade je za CNN potrdil, da so droni mehiških mamilarskih kartelov kršili zračni prostor ZDA, ministrstvo za obrambo pa je ukrepalo in drone onesposobilo. Uradnik je dodal, da nevarnosti več ni in zračni prostor je lahko spet odprt.
Drugi vir je za CNN povedal, da je bila obsežna prepoved letenja posledica vojaških operacij iz bližnjega vojaškega letališča Biggs v oporišču Fort Bliss. Iz te baze delujejo droni, helikopterji in druga letala. Vir je dejal, da je FAA ukrepala, potem ko ministrstvo za obrambo ni moglo zagotoviti varnosti civilnih letal na tem območju.
Uprava za boj proti mamilom (DEA) in druge varnostne agencije ZDA že leta uporabljajo objekte na vojaškem letališču Biggs za nadzor nad tihotapljenjem mamil. Droni kartelov pogosto priletijo v bližino ameriškega zračnega prostora in včasih preletijo mejo, kar zelo redko povzroči zaprtje zračnega prostora za nekaj ur, ne pa za uvodoma napovedanih deset dni.
Uvodna napoved trajanja zaprtja zračnega prostora je sprožila ugibanja, da je vlada predsednika Donalda Trumpa morda sprožila vojaško operacijo proti kartelom na mehiški strani meje.
El Paso s skoraj 700.000 prebivalci je šesto največje mesto v Teksasu in eno od 25 največjih v ZDA. Okolica mesta je posebej nadzorovana in z avtomobilom se vanj ni mogoče pripeljati mimo kontrole osebnih dokumentov.
Takoj čez mejo trgovino z mamili obvladuje kartel Juarez in njegovo oboroženo krilo La Linea, za prevlado pa si prizadeva tudi kartel Sinaloa in prihaja do pogostih spopadov in krvavih zločinov.
