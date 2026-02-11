El Paso: Nepričakovano zaprtje letališča zaradi vdora dronov

Zračni prostor okoli letališča El Paso International v Teksasu so zaradi posebnih varnostnih razlogov začasno zaprli, potem ko naj bi kartelni droni vdrli v ameriški zračni prostor, poroča AP. Sprva je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) napovedala desetdnevno prepoved vseh letov, a so jo že v sredo zjutraj nepričakovano odpravili, potem ko so oblasti sporočile, da je bila grožnja nevtralizirana.

Kljub zagotovilom, da komercialni leti niso več ogroženi, je zaprtje povzročilo resne motnje, na letališču je obtičalo veliko potnikov, prizadeti so bili tudi tovorni in splošni letalski prevozi.

Po podatkih ameriškega ministrstva za domovinsko varnost karteli skoraj vsakodnevno uporabljajo drone za tihotapljenje drog in nadzor mejne patrulje, pri čemer so v prvem polletju leta 2024 zaznali več deset tisoč takšnih letov v bližini meje.

Kljub temu so se kmalu pojavila vprašanja o verodostojnosti uradne razlage. Lokalni in zvezni predstavniki, med njimi kongresnica Veronica Escobar in senator Ben Ray Lujan, so kritizirali pomanjkanje obveščanja ter nenadno uvedbo in odpravo zapore. Escobarjeva je celo izrazila dvom, ali je bil ukrep res posledica kartelnih dronov, in zahtevala jasnejša pojasnila od zveznih oblasti, piše AP.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je dejala, da njena vlada nima informacij o uporabi dronov v obmejnem zračnem prostoru in da bodo mehiški obrambni ter mornariški predstavniki v Washingtonu prisluhnili pojasnilom ameriških partnerjev.