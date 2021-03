Nekaj avstrijskih županov želi sprejeti migrante iz taborišč v Grčiji in BiH

V migrantskih taboriščih v Grčiji in Bih vladajo zelo slabe razmere.

Peticija sicer avstrijsko vlado poziva, da "razmisli o svojih odklonilnih stališčih in se odloči, da bo Avstrija sprejela migrante". Govora je o migrantih, predvsem ženskah in otrokih, ki bivajo v natrpanih migrantskih taboriščih v Grčiji in BiH.

Župana FPÖ, ki sta stopila na stran pobudnikov peticije, pravita, da tokrat "ne gre za strankarska vprašanja, ampak za človečnost. Podobno situacijo vidijo župani iz vrst SPÖ v krajih Bregenz, Hard, St. Gallenkirch in Bürs, pa tudi župan zelenih iz kraja Lochau, Frank Matt. Na njihovo stran se je postavil tudi Kurt Fischer, župan kraja Lustenau, ki sicer pripada avstrijski Ljudski stranki, se je pa s tem stališčem postavil proti stališčem, ki jih v zvezi z migranti zagovarja šef stranke in avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je že večkrat zavrnil sprejem migrantov iz grških taborišč.

Avstrijska politika si sicer zaradi peticije očitno ne beli glave, poroča krone.at, saj pravijo, da gre za osebne odločitve županov. Pod peticijo naj bi doslej zbrali okoli 10 podpisov. Avstrija je sicer znana po tem, da je v primeru migrantskega vprašanja doslej zagovarjala precej ostra protimigranstska stališča.