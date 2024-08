Nekaj bojnih letal F-16 že prispelo v Ukrajino

Zahodne države so Ukrajini obljubile letala F-16 in nekatera so že prispela v Ukrajino, so potrdili uradniki v Washingtonu in Ukrajini. Letala naj bi kar kmalu poletela v nebo in pripomogla k okrepitvi sedanje flote letal iz sovjetske dobe, ki se intenzivno bori proti ruski invaziji.

Predsednik ZDA Joe Biden je že avgusta 2023 odobril napotitev rabljenih lovcev v Ukrajino, čeprav ZDA niso napotile nobenega svojega letala. V Ukrajino so svoja letala napotile Belgija, Danska, Nizozemska in Norveška, zavezale pa so se, da bodo zagotovile več kot 60 letal, a to lahko pomeni precej počasno dobavo, piše AP. Rusija namreč počasi a vztrajno napreduje na bojišču, Ukrajina pa se sooča s pomanjkanjem orožja, opreme pa tudi vojakov. Z letali F-16 bi lahko okrepili vojaško moč, vendar analitiki trdijo, da sami po sebi ne bodo spremenili poteka vojne.

Letalo F-16 FOTO: Shutterstock icon-expand

Letala F-16 bi verjetno lahko imela tri glavne naloge, je za AP komentiral Federico Borsari iz Centra za analizo evropske politike v Washingtonu. Lahko bi prestrezali rakete in brezpilotna letala, ki neusmiljeno bombardirajo Ukrajino, napadali sovražnikove sisteme zračne obrambe ter z raketami zrak-zemlja napadali položaje ruske vojske in skladišča streliva. A veliko informacij, vključno s tem, kaj bodo zahodne vlade dovolile početi letalom F-16 in kakšno orožje bodo so skupaj z njimi poslali, je zaupnih. Ugibanja so različna. Lahko bi nosili manevrirne rakete Storm Shadow, ki jih dobavlja Združeno kraljestvo, z dosegom več kot 250 kilometrov, lahko bodo letala nosila rakete zrak-zrak dolgega dosega, njihovi napredni radarji pa bi ukrajinskim pilotom omogočali, da natančno določijo cilje, ki so bolj oddaljeni, kot to lahko storijo ruski lovci MiG-29, Su-27 in Su-24.

Obvladovanje neba je namreč kritičen del kopenske kampanje, saj letala vojakom nudijo kritje. Vendar, poroča AP, bi lahko bilo to zelo tvegano za letala F-16 zaradi izpopolnjenih sistemov ruske zračne obrambe. A bi bojna letala vsaj nudila psihološko podporo Ukrajincem in jim dala potrebno moralno spodbudo. Ne bodo pa letala imela lahkega dela, v zraku se bodo namreč spopadala z ruskimi raketnimi sistemi zemlja zrak S-300 in S-400, ki lahko naenkrat napadejo tudi več letal. Ruska vojska ima po ocenah analitikov namreč tudi več sto operativnih bojnih letal in izpopolnjene radarje za nadzor zraka. Ruski lovec Su-35 bo ena največjih groženj letalu F-16, pravi Borsari. Ima radar dolgega dosega, ki mu omogoča sledenje in napad do osmih ciljev naenkrat na širokem območju. A tudi za Ruse ni najbolj preprosto, spopadli se bodo z bolj mogočnim letalom, kot so ga do sedaj srečali v vojni.