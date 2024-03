Nove težave Boeinga: nekaj sekund po vzletu letalu odpadla pnevmatika

"Hvaležni smo našim pilotom in letalskemu osebju za profesionalizem pri obvladovanju te situacije," so v izjavi po nesreči sporočili iz družbe United, kjer so se zahvalili tudi ekipam na tleh, ki so z vlačilcem čakale, da po pristanku odvlečejo letalo.

Pri družbi so obljubili, da bodo kontaktirali tudi lastnika poškodovanega avtomobila, poroča ABC. 235 potnikom pa so zagotovili novo letalo za nadaljevanje potovanja. Na letalu je bilo še deset članov osebja in štirje piloti.

Ameriška agencija za letalstvo je sporočila, da bodo incident preiskali.