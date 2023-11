Nekaj udeležencev festivala Nova padlo pod streli izraelskega helikopterja?

"V izraelskih varnostnih agencijah vse pogosteje ocenjujejo, da teroristi, ki so 7. oktobra izvedli pokol, niso vnaprej vedeli za festival Nova v bližini kibuca Ra'im in so se odločili priti na kraj, potem ko so ugotovili, da gre za množični dogodek, ki tam poteka," piše časnik Haaretz, sicer tradicionalno kritičen do vlade Benjamina Netanjahuja. Ocena delovanja varnostnega sistema se med drugim opira na preiskave o storilcih in na preiskavo incidenta s strani policije, iz katere izhaja, da so pripadniki Hamasa sprva nameravali doseči kibuc Ra'im in bližnje kibuce.