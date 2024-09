Jordanski kralj Husein je dejal, da se mu zdi, da ni trenutka, ko svet ne bi bil v viharju . "Ne spomnim se več nevarnosti, kot jih je danes na svetu," je dejal in večino govora posvetil trpljenju Palestincev v Gazi in drugje. "Modra zastava ZN danes ne more zaščititi otrok v Gazi, saj so tudi ZN izpostavljeni vsakodnevnim napadom. Nekatere države so, kot kaže, nad zakonom in globalno pravičnostjo," je dejal.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je govor izkoristil za obtožbe na račun zahodnih držav, ki so po njegovih besedah s svojim načinom proizvodnje uničile Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Ponavljal je, da je Srbija majhna in ponosna in zato trpi, vendar dejal, da ni prišel tarnat. Po zmagi v hladni vojni naj bi se zahodne države spravile na majhno Srbijo in sedaj kršijo mednarodno pravo, ko razbijajo njeno ozemeljsko celovitost, hkrati pa se postavljajo za ozemeljsko celovitost Ukrajine. Članice ZN je opozoril, da bodo veliki, ko pojedo majhne, začeli zobati drug drugega, Srbija pa se bo držala načel in poti v EU ter čakala na vrnitev načel na svetovni politični oder.

Gvatemalski predsednik Cesar Bernardo Arevalo de Leon je zagotovil, da se njegova država izvija iz primeža temačne preteklosti in se zavzema za mednarodno sodelovanje, zaradi česar bo svoj mejni spor z Belizejem reševala pred meddržavnim sodiščem. Čaka na svet, ko bodo migracije postale stvar osebne odločitve, ne pa nujnosti za preživetje.

Predsednica Švice Viola Amherd, ki bo oktobra od Slovenije prevzela predsedovanje Varnostnemu svetu ZN, je izrazila zaskrbljenost nad naraščanjem napetosti in novih spopadov. ZN je označila kot osrednjo in nepogrešljivo organizacijo za spopadanje z velikimi izzivi, kot so vojne in nesreče. Govorila je tudi o izzivih tehnološkega napredka in podnebnih spremembah.

Predsednik Litve Gitanas Nauseda, ki je kasneje v imenu treh baltskih držav govoril tudi na zasedanju Varnostnega sveta ZN o Ukrajini, je dejal, da Rusija svet vleče nazaj v obdobje imperialnih osvajanj, kolonialne nadvlade in genocida. "Če je katera koli država izpostavljena grožnji popolnega uničenja, potem ni varna nobena država več. Ukrajina se ne bori le zase, ampak za prihodnost vseh držav, ki verjamejo v ustanovno listino ZN," je dejal.