Nekateri avstrijski ukrepi proti covidu-19 v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je odločalo o pritožbi državljana na ukrep ministrstva za zdravje, v skladu s katerim so bili lahko ljudje na javnih krajih le sami ali v spremstvu članov gospodinjstva.

Sodniki so ocenili, da je minister za zdravje Rudolf Anschober kršil zakonodajo, ker ukrep ni bil omejen na posamezna mesta, temveč je bil splošen. "Zakon o ukrepih proti novemu koronavirusu ne daje podlage za to, da bi ljudem zapovedali, da morajo ostati v svojem stanovanju,"je poudarilo sodišče. Kot so dodali, bi lahko minister omejil le dostop do posameznih krajev, ne pa na splošno.