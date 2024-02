Nekateri kampi za pavšaliste nekoliko omilili prvotno zvišanje cen

Veliko ljudi poletne počitnice preživi v kampih ob Jadranu. Skupaj z vse večjim povpraševanjem po pavšalnih parcelah pa naraščajo tudi cene. Kot smo že poročali, so tudi letos kampi cene podražili, vendar pa se je podjetje Valamar povišanje vendarle odločilo nekoliko omiliti. Podjetje ima kar nekaj kampov, med drugim pri Poreču, Vrsarju, Puli in Krku.

Kot običajno so tudi letos hrvaški kampi v začetku januarja objavili cene pavšalov, te pa so se zopet povišale. Za med 15 in 30 odstotkov se je sprva podražil tudi pavšal v Valamarjevih premium kampih, vendar pa so se zdaj določili, da cene nekoliko znižajo. Kot poroča spletna stran Avtokampi.si, so cene spremenili za od 200 pa do 1200 evrov. "To je super informacija za številne goste v kampih Lanterna in Solaris pri Poreču, Orsera pri Vrsarju, Brioni pri Puli, Ježevac na Krku," so našteli.

Kamp na Krku FOTO: Shutterstock icon-expand

Na cene pavšalov v hrvaških kampih vpliva več stvari, denimo opremljenost kampa, lokacija parcele in seveda število ljudi, ki jih pavšal vključuje. Cene znašajo od 2.500 pa vse do 10.000 evrov, kot še piše portal, pa je povprečna cena pavšala za med štiri in šest oseb ob 3500 do 4500 evrov. Tudi Valamarjevi kampi so zelo različni, posledično so tudi cene precej različne. Pavšalisti bodo seveda več plačali v premium kampih, kjer na primer ponujajo tudi animacije in imajo bazene, manj pa v bolj naravnih kampih z manjšo dodatno ponudbo.

Spletna stran Avtokampi je zbrala nove cene pavšalov za Valamarjeve kampe (navedene cene so za štiri osebe): Kamp Lanterna, Poreč - cena pavšala od 4925 do 5475 evrov za parcelo z elektriko in vodo, 7320 evrov za parcelo bliže morja. FKK kamp Solaris, Poreč - cena osnovne parcele z elektriko od 3565 do 4000 evrov, parcela z elektriko in vodo 4385 - 4645 evrov, parcela bliže morja 5655 - 6800 evrov. Kamp Istra Premium, Funtana - cena pavšala 8450 evrov za parcelo comfort z elektriko in vodo. Kamp Orsera, Vrsar - cena 3940 evrov za pavšal na parcele z elektriko, 4355 - 4915 evrov parcele z elektriko in vodo, bliže morja 5.420 evrov. Kamp Brioni, Pula - cena pavšala 3030 evrov za parcelo z elektriko, 3670 - 4300 evrov z elektriko in vodo, bliže morja 5.655 evrov. Kamp Tunarica, Labin - cena pavšala od 2800 do 3160 evrov za parcelo z elektriko. Kamp Marina, Labin - 4420 evrov stane pavšal na parceli z elektriko in vodo, bliže morja 5430 evrov. Kamp Ježevac, Krk - pavšalna cena parcele z elektriko in vodo 5700 - 6250 evrov. Kamp Krk Premium, Krk - cena 7040 - 9100 evrov za parcelo z elektriko in vodo. Kamp Škrila, Stara Baška - 3605 evrov stane pavšal na parceli z elektriko, 4455 - 5190 evrov z elektriko in vodo. Kamp Baška (ex kamp Zablače) - cena 4900 evrov na parcelah z elektriko in vodo. FKK kamp Bunculuka, Baška - cena 4705 evrov za neparceliran del, parcele z elektriko in vodo 5190 evrov, bliže morja 6795 evrov. Kamp San Marino, Rab - 3950 - 4030 evrov stane pavšalni najem parcele z elektriko, za parcelo z elektriko in vodo 4150 - 5250 evrov. Kamp Padova, Rab - pavšal osnovne parcele z elektriko 4160 evrov, 4900 - 6250 evrov za elektriko in vodo in 7650 evrov za parcele comfort mare. Za parcele pri bazenu je cena 7350 evrov, parcele v prvi vrsti ob morju premium mare pa stanejo 9500 evrov.