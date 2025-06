Nekateri kraji na Hrvaškem babicam in dedkom plačujejo za varstvo vnukov

Samobor, nedaleč od slovenske meje, je postal prvo hrvaško mesto, kjer stari starši prejemajo plačilo za varstvo vnukov od prvega do četrtega leta starosti. Seveda morajo pri tem izpolnjevati določene pogoje. Babice in dedki, ki za varstvo otrok prejmejo 360 evrov mesečno so navdušeni. Ukrep po vzoru Švedske, znan kot "storitev za stare starše", bo uvedlo tudi hrvaško mesto Križevci. Mestne oblasti bodo šle še korak dlje, finančno podporo v višini 250 evrov bodo dobivali tudi starši, ki niso zaposleni in skrbijo za predšolskega otroka.