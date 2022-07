Nekateri prebivalci Avstralije domove zaradi poplav zapustili že tretjič letos

V Sydneyju so izdali vsaj 100 ukazov za takojšnjo evakuacijo, veliko ljudi je domove že zapustilo brez odloka. Na 50 drugih območjih so ljudi zaenkrat le opozorili na nevarnost in možnost zapustitve domov.

Nekateri prebivalci so evakuacijo zavrnili, reševati so jih morali s kajakom. "Če se z območja ne boste umaknili, boste s tem tvegali svoje življenje," je pozval premier NJW Dominic Perrottet. Deževje se bo umirilo šele v četrtek, a mu bo sledil močan veter, ki bo podiral drevesa in električno napeljavo. "Nevarnosti še ni konec," je zato pozvala ministrica za nujne primere v NJW Stephanie Cooke.

Strokovnjaki trdijo, da se je količina dežja (in z njo tudi število poplav) povišala zaradi podnebnih sprememb in vremenskega fenomena La Niña, do katerega pride zaradi močnega vetra in temperaturnih razlik med Južno Ameriko in Indonezijo, kar povzroči padavine.