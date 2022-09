Nekdaj najbogatejša francoska kolonija v primežu humanitarne katastrofe

Nasilje oboroženih tolp ter gospodarska in politična kriza so Haiti pahnile v humanitarno katastrofo, opozarjajo Združeni narodi. Tedni in meseci nasilnih spopadov so se v začetku septembra še okrepili, potem ko je vlada sporočila, da ne bo več subvencionirala goriva. Na ulicah prestolnice vladajo izredne razmere, številnim prebivalcem pa grozi lakota.

Odposlanka Združenih narodov Helen La Lime je na nujni seji Varnostnega sveta ZN povedala, da so tedni nasilnih spopadov v tej karibski državi zamajali prehransko varnost države. Okoli 2000 ton pomoči v obliki hrane, katere vrednost je ocenjena na skoraj 5 milijard evrov, je izgubljenih zaradi ponavljajočih se napadov na lokalna skladišča Združenih narodov. "Gre za preskrbo okoli 200.000 najbolj ranljivih Haitijcev v naslednjem mesecu," je opozorila Helen La Lime. Izvršna direktorica Svetovnega programa za hrano Valerie Guarnieri, ki se je prav tako udeležila seje, je dodala, da so razmere na Haitiju dosegle novo dno. Inflacija je na najvišji ravni v zadnjem desetletju, 40 odstotkov prebivalcev nima dovolj sredstev za nakup osnovnih živil. Nemiri se stopnjujejo vse od 11. septembra, ko je premier Ariel Henry napovedal konec državnih subvencij za gorivo, zaradi česar so cene bencina in dizla v državi močno poskočile. Najhuje je v prestolnici Port-au-Prince, številna lokalna podjetja pa so zaradi nasilja zaprla svoja vrata. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Država je v primežu kriminalnih združb, stopnja nasilja pa se je še povečala po atentatu na predsednika Jovenela Moïseja pred letom dni. V sklopu preiskave so premierja Henryja doletele obtožbe o vpletenosti v načrtovanje atentata, a je ta vse zanikal. PREBERI ŠE V primeru atentata na haitijskega predsednika obtožnica zoper premierja Varnost v državi se je še poslabšala, odkar je 8. julija letos izbruhnila vojna med dvema kriminalnima združbama, znanima kot G9 in G-Pèp. Haiti je ena od najrevnejših držav na svetu, ki si še vedno ni opomogla po močnem potresu avgusta lani, v katerem je umrlo več kot 2200 ljudi. Samo julija letos je v 10 dneh v nasilju oboroženih tolp v prestolnici umrlo več kot 200 oseb. Lokalni prebivalci zaradi tolp živijo v strahu in vsesplošnem pomanjkanju. Država je v 18. stoletju veljala za najbogatejšo francosko kolonijo (Saint-Domingue), bila je vodilna v proizvodnji sladkorja, kave, kakava in bombaža. Po osamosvojitvi je moral Haiti Franciji več let odplačevati večmilijonski dolg za izgubljeno kolonijo.