Nekdaj podpiral narkokartele, zdaj gre za 45 let za zapahe

A Hernandez zanika, da je storil karkoli narobe. Trdi, da je bil napačno in krivično obtožen. Povsem nasprotno, na sodišču, se je Hernandez predstavil kot junak gibanja za boj proti trgovini z mamili, v času treh ameriških predsedniških uprav naj bi celo sodeloval z ameriškimi oblastmi pri zmanjšanju uvoza mamil.

Poleg tega, da bo Hernandez naslednjih 45 let preživel za zapahi, bo moral plačati še okoli sedem milijonov evrov globe. Sodnik je ppozoril je, da bi ta kazen morala biti opozorilo "dobro izobraženim in oblečenim posameznikom, ki pridobijo oblast in mislijo, da jih njihov status varuje pred zakonom, ko storijo napako".

Ampak dokazi kažejo popolnoma nasprotno. Sodnik je poudaril, da je Hernandez uporabil "precejšnje igralske sposobnosti", da bi ustvaril vtis, da je borec proti trgovini z mamili, medtem ko je za zaščito trgovine z mamili po potrebi uporabil tako policijo kot vojsko svoje države. Sodnik Hernandezu ni popuščal, kvečjemu nasprotno, označil ga je "dvoličnega politika, željnega oblasti, ki je ščitil izbrano peščico trgovcev z ljudmi in mamili".

Ob razglasitvi sodbe je bil Hernandez objokan, oblečeno je imel dolgočasno zeleno zaporniško uniformo, poleg njega pa sta stala ameriška šerifa. Tožilci so sicer zanj zahtevali dosmrtno zaporno kazen in dodatnih 30 let zapora.

55-letni Hernandez je bil dva mandata vodja srednjeameriške države s približno deset milijoni prebivalcev. Tri mesece po prenehanju mandata leta 2022 so ga aretirali na njegovem domu v Tegucigalpi, glavnem mestu Hondurasa, in ga aprila istega leta izročili ZDA. Ameriški tožilci mu očitajo, da je Hernandez že leta 2004 sodeloval s preprodajalci, pri čemer je sprejel več milijonov evrov podkupnin, uspel pa mu je še vzpon od podeželskega kongresnika do najvišjega položaja v državi.

Med pričami so bili na sodišču preprodajalci, ki so priznali odgovornost za več deset umorov in povedali, da je bil Hernandez navdušen zaščitnik nekaterih najmočnejših preprodajalcev kokaina na svetu, med drugim zloglasnega mehiškega narkokralja Joaquina "El Chapo" Guzmana, ki v ZDA prestaja dosmrtno zaporno kazen.