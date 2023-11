Včasih ruski premier, danes 'sovražnik ljudstva'

Ministrstvo za pravosodje je Kasjanova obtožilo, da je "nasprotoval posebni vojaški operaciji v Ukrajini" in da je "član ruskega protivojnega odbora, združenja, katerega dejavnosti so namenjene diskreditaciji ruske zunanje in notranje politike". To združenje, ki ima sicer zaradi očitnih razlogov precej omejene dejavnosti, je ustanovilo več nasprotnikov ruske vlade, med katerimi je tudi izgnani oligarh Mihail Hodorkovski.

Kasjanov naj bi "sodeloval pri oblikovanju in razširjanju sporočil in gradiv tujih agentov neomejenemu krogu ljudi, širil lažne informacije o odločitvah javnih organov Ruske federacije in njihovi politiki", piše na spletni strani ministrstva za pravosodje.