Nekdanja avstrijska ministrica obtožena goljufije vlade in podkupovanja medijev

Tožilci so nekdanjo ministrico obtožili, da je vlado ogoljufala za 78.500 evrov, saj naj bi po koncu politične kariere – od leta 2017 do 2018 – še naprej prejemala plačila iz državnega proračuna. Sophie Karmasin je sicer položaj ministrice za družino zasedala med letoma 2013 in 2017.

Prav tako je obtožena, da se je od aprila 2019 do junija lani dogovarjala, da bi njeno podjetje prejemalo naročila za izvajanje vladnih oglasov in olepšanih javnomnenjskih raziskav. Če bo spoznana za krivo, pa ji grozi do tri leta zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V osrčju afere z domnevnim kupovanjem pristranskega medijskega poročanja in javnomnenjskih anket z davkoplačevalskim denarjem je sicer nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, kar ga je med drugim tudi odneslo s položaja.