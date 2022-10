Nekdanja članica dubajske kraljeve družine: 'Prosim, pomagajte'

Odvetniki Zeynab Javadli so se zato obrnili na Združene narode (ZN). Prizadevajo si, da bi Svet za človekove pravice govoril z oblastmi Združenih arabskih emiratov in s tem zagotovil varnost njenih otrok. ZN je Zeynab potožila, da je sodišče skrbništvo hčerk njenemu bivšemu možu dodelilo "brez ustreznega postopka". V 50-stranskem dokumentu povzema tudi ugotovitve "pristranske in diskriminacijske" skrbniške sodbe.

Dubajske oblasti so namreč kljub protidokazom razsodile, da Zeynab ni "dobra mati", in skrb za otroke prepustile šejku Saeedu bin Maktoumu bin Rashidu Al Maktoumu. Slednji je nečak dubajskega vladarja, šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, zato je bilo sicer malo verjetno, da bi sodišče razsodilo njej v prid. 31-letnica vse od takrat nemočno čaka na poziv, da mora svoje tri hčerke oddati v očetovo skrbništvo, pri čemer prosi za pomoč ZN.

"Prosim, pomagajte mi. Moji otroci in jaz se bojimo za naša življenja in varnost," je povedala v posnetku, ki ga je pridobil britanski medij. Ob tem je poudarila, da so brez doma in da si hotela ne upajo zapustiti, saj jo lahko dubajske oblasti na željo bivšega moža kadar koli aretirajo, njene tri hčerke pa odpeljejo k očetu. "Potem jih ne bom nikoli več videla," je tudi dejala. Zaradi istega vzroka 31-letnica iz Azerbajdžana, ki se za skrbništvo bori že od leta 2019, tudi ostaja v mestni državi.

Nekdanja gimnastičarka se je s šejkom poročila leta 2015, leta 2019 pa se zaradi zlorab, nadlegovanja in nasilja odločila, da zvezo prekine. A s prekinitvijo zveze se nadlegovanje ni končalo. Pavi, da so policijske racije, sodni pozivi in nalogi za aretacijo postali del njenega vsakdana. V pismu ZN je navedla tudi, da jih je policija pred dvema letoma med eno izmed racij napadla ter priprla njena starša. Zeynab je dogodek prenašala v živo, s čimer je pridobila pozornost celega sveta.

Podobni primeri niso redkost

Neimenovani vir, ki je imel izkušnje s sodnim sistemom v Dubaju, pa trdi, da Zeynabin primer ustreza vsem drugim sodnim primerom med kraljevo družino in njenimi nekdanjimi članicami.

Leta 2019 je bivša žena vladajočega šejka princesa Haya iz Združenih arabskih emiratov pobegnila, rekoč, da se boji za svoje življenje. V začetku leta je na vrhovnem sodišču v Združenem kraljestvu zmagala v bitki za skrbništvo.