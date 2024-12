Nekdanja direktorica odgovornost za nesrečo v Novem Sadu pripisala ministru

Na zaslišanju na državnem tožilstvu je vso odgovornost za dogodke, povezane z železniško postajo v Novem Sadu, prevalila na nekdanjega ministra za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Gorana Vesića in njegove sodelavce.

Tanaskovićeva je med pričanjem omenila tudi sestanek, ki ga je imela septembra z Aleksandrom Vučićem, Vesićem in direktorji javnih podjetij, ki delujejo v pristojnosti tega ministrstva.

"Predsednik je na tistem sestanku postavil vprašanje prihodnjih projektov, kdo jih bo vodil in kdo je zanje odgovoren. Minister Vesić je potrdil, da sta on in njegovo ministrstvo edina odgovorna za projekte, saj da jih le tako lahko končajo. Enako je minister dejal predsedniku Vućiću, ko smo se vozili z vlakom od Novega Sada do Subotice," je dejala Tanaskovićeva pred državnim tožilcem.

Vesić in Tanaskovićeva sta bila med prvimi pridržanimi zaradi padca nadstreška v Novem Sadu. Sodišče je za Tanaskovićevo odredilo trimesečni hišni pripor. Priprli so tudi Vesića, a je sodišče kasneje zanj odpravilo pripor. Skupno so doslej zaradi nesreče pridržali 13 osumljencev.