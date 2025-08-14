Od predsedniške palače do samice: Nekdanja prva dama za zapahi

Nekdanja prva dama Južne Koreje, Kim Keon Hee, je v sredo prestopila prag zapora, kjer bo odslej preživljala dneve v samici, podobni tisti, v kateri je že njen mož, nekdanji predsednik Yoon Suk Yeol. Kim je postala edina aretirana nekdanja prva dama. Oba zakonca se soočata z resnimi kazenskimi postopki v obsežni preiskavi, ki je v državi sprožila politični vihar in razburila javnost.

Reuters poroča, da so v torek pozno zvečer Kim Keon Hee odpeljali v zaporniški center Seoul Nambu na zahodnem robu prestolnice, potem ko je sodišče odobrilo nalog za njeno aretacijo. Preiskovalci jo sumijo podkupovanja, borznih goljufij in zlorabe vpliva, pri čemer naj bi obstajala nevarnost uničenja dokazov. Odvetniki vse obtožbe zanikajo in trditve označujejo kot neutemeljene špekulacije, tudi glede domnevnih daril, ki naj bi jih prejela v zameno za usluge. Zapor bo za Kim popolnoma nova izkušnja, po drugi strani pa je njen mož Yoon Suk Yeol v zaporu že okoli 100 dni zaradi sojenja za neuspešen poskus razglasitve vojaškega stanja, obtožbe, ki jo zanika. Nekdaj vpliven politični par je po Yoonovi izvolitvi maja 2022 živel v razkošnem stanovanju v prestižnem delu Seula, kamor sta se vrnila po njegovem političnem zlomu.

Kim bo kljub statusu javne osebnosti obravnavana kot vsak drug zapornik, z manjšimi prilagoditvami zaradi varnosti, je povedal anonimen vir za Reuters. Njena samica ima majhno mizo, vzmetnico na tleh, dostop do skupne kopalnice ter eno uro gibanja na prostem dnevno, razen ob nedeljah. Prejemala bo enako hrano kot povprečen zapornik, običajno tradicionalno korejsko hrano, pripravljeno po ceni približno 1500 wonov (okoli 85 centov) na obrok.

Kim ni jedla od poznega torka in ni bila v dobrem zdravstvenem stanju, je za Reuters povedal eden od njenih odvetnikov. Odvetnik je povedal, da ni jasno, ali se bo pojavila na četrtkovem zaslišanju tožilstva. Nekdanja prva dama je strokovnjakinja za likovno umetnost, ki je ustanovila in vodila uspešno kuratorsko agencijo. Po moževi izvolitvi leta 2022 je bila vpletena v številne škandale, pri čemer so polemike včasih zasenčile Yoonovo burno predsedovanje. Zaradi svojih modnih izbir in lobiranja na področjih, kot je spodbujanje prepovedi uživanja pasjega mesa, je postala kontroverzna v državi, kjer se prva dama običajno drži v ozadju.

Reuters piše o besedah, da je bila Kim, po besedah nekdanjega sodnika Han Dong-Sooja, ključna strateginja v moževem vzponu na predsedniški položaj. "Kim Keon Hee ga je izbrala in mu dala strategijo ter energijo, da je postal predsednik," je dejal Han. Politična usoda para, ki je še pred kratkim veljal za enega najmočnejših v državi, je zdaj negotova.