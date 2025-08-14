Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Od predsedniške palače do samice: Nekdanja prva dama za zapahi

Seul, 14. 08. 2025 14.18 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
17

Nekdanja prva dama Južne Koreje, Kim Keon Hee, je v sredo prestopila prag zapora, kjer bo odslej preživljala dneve v samici, podobni tisti, v kateri je že njen mož, nekdanji predsednik Yoon Suk Yeol. Kim je postala edina aretirana nekdanja prva dama. Oba zakonca se soočata z resnimi kazenskimi postopki v obsežni preiskavi, ki je v državi sprožila politični vihar in razburila javnost.

Reuters poroča, da so v torek pozno zvečer Kim Keon Hee odpeljali v zaporniški center Seoul Nambu na zahodnem robu prestolnice, potem ko je sodišče odobrilo nalog za njeno aretacijo. Preiskovalci jo sumijo podkupovanja, borznih goljufij in zlorabe vpliva, pri čemer naj bi obstajala nevarnost uničenja dokazov. Odvetniki vse obtožbe zanikajo in trditve označujejo kot neutemeljene špekulacije, tudi glede domnevnih daril, ki naj bi jih prejela v zameno za usluge.

Zapor bo za Kim popolnoma nova izkušnja, po drugi strani pa je njen mož Yoon Suk Yeol v zaporu že okoli 100 dni zaradi sojenja za neuspešen poskus razglasitve vojaškega stanja, obtožbe, ki jo zanika. Nekdaj vpliven politični par je po Yoonovi izvolitvi maja 2022 živel v razkošnem stanovanju v prestižnem delu Seula, kamor sta se vrnila po njegovem političnem zlomu.

Kim Keon Hee
Kim Keon Hee FOTO: AP

Kim bo kljub statusu javne osebnosti obravnavana kot vsak drug zapornik, z manjšimi prilagoditvami zaradi varnosti, je povedal anonimen vir za Reuters. Njena samica ima majhno mizo, vzmetnico na tleh, dostop do skupne kopalnice ter eno uro gibanja na prostem dnevno, razen ob nedeljah. 

Prejemala bo enako hrano kot povprečen zapornik, običajno tradicionalno korejsko hrano, pripravljeno po ceni približno 1500 wonov (okoli 85 centov) na obrok. 

Kim ni jedla od poznega torka in ni bila v dobrem zdravstvenem stanju, je za Reuters povedal eden od njenih odvetnikov. Odvetnik je povedal, da ni jasno, ali se bo pojavila na četrtkovem zaslišanju tožilstva.

Nekdanja prva dama je strokovnjakinja za likovno umetnost, ki je ustanovila in vodila uspešno kuratorsko agencijo. Po moževi izvolitvi  leta 2022 je bila vpletena v številne škandale, pri čemer so polemike včasih zasenčile Yoonovo burno predsedovanje. Zaradi svojih modnih izbir in lobiranja na področjih, kot je spodbujanje prepovedi uživanja pasjega mesa, je postala kontroverzna v državi, kjer se prva dama običajno drži v ozadju.

Kim Keon Hee
Kim Keon Hee FOTO: Profimedia

Reuters piše o besedah, da je bila Kim, po besedah nekdanjega sodnika Han Dong-Sooja, ključna strateginja v moževem vzponu na predsedniški položaj. "Kim Keon Hee ga je izbrala in mu dala strategijo ter energijo, da je postal predsednik," je dejal Han.

Politična usoda para, ki je še pred kratkim veljal za enega najmočnejših v državi, je zdaj negotova.

Kim Keon Hee
Kim Keon Hee FOTO: AP
Kim Keon Hee Južna Koreja korupcija zapor prva dama Yoon Suk Yeol
Naslednji članek

Pri Splitu našli poginulega delfina, primer preiskuje policija

Naslednji članek

Na Nizozemskem strmoglavil balon s 34 potniki, umrla ena oseba

SORODNI ČLANKI

Južnokorejski predsednik Jun obtožen vstaje

Južna Koreja: prijet obrambni minister, kmalu nov poskus odstavitve predsednika

Vodja korejske vladajoče stranke pozval k odstavitvi predsednika države

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arrya
14. 08. 2025 17.38
Naj naredijo Squid Game z njimi.
ODGOVORI
0 0
Aleksander55
14. 08. 2025 17.34
po pošti se da to? Takoj oženim. Pri njih je pač zakon, ZAKON. Ne tako m pri nas, ti pred nosom grejo Miljarde....
ODGOVORI
0 0
brezveze13
14. 08. 2025 17.19
+1
moram priznat je pa lepotica proti črni vdovi od goloba
ODGOVORI
3 2
zani10
14. 08. 2025 17.17
+2
sramota kaj pa golob?
ODGOVORI
5 3
mario7
14. 08. 2025 17.14
-4
Čakam kdaj bo taka novica v SLO..pukl–albatros
ODGOVORI
7 11
Groucho Marx
14. 08. 2025 17.23
+4
Boš dočakal, ko pernati izgubi imuniteto.
ODGOVORI
6 2
myomy
14. 08. 2025 17.12
+0
Kakšna je razlika med totalitarizem in demokracijo. V demokraciji se vsaka 4 leta lopovi zamenjajo.
ODGOVORI
5 5
Podlesničar
14. 08. 2025 17.40
A zato je na čelu SDS že 30 let isti lopov...
ODGOVORI
0 0
Srebrni breg
14. 08. 2025 17.11
-6
To se ne godi samo v S. Koreji?
ODGOVORI
0 6
Lenart Čaubi
14. 08. 2025 17.17
+0
Ja pa menda ne u Murgljah.
ODGOVORI
1 1
Samo-ne-rdeci
14. 08. 2025 17.11
+6
to je to! madroca pa hrana za 1€!
ODGOVORI
6 0
myomy
14. 08. 2025 17.09
+1
Severna Koreja nima teh problemov.
ODGOVORI
5 4
eurosapiens
14. 08. 2025 17.01
+6
pri nas to ne bi bilo mogoče zaradi volilcev ki podpirajo sistem kot ga imamo že 34 let ... korupcija, kriminal, nedelovanje državnih organov in pravosodja
ODGOVORI
7 1
Vlahek
14. 08. 2025 16.57
+4
Vse izgledajo kot da so lutka, če se puder ukine je konec sveta
ODGOVORI
5 1
MarkoJur
14. 08. 2025 16.46
+7
Pri nas, kjer smo ful pravični, se kaj takega ne moremo nadejat še naslednjih 1000000 let... Edin, če ukradeš žemljo...potem ti pa sledi...
ODGOVORI
8 1
Glotar
14. 08. 2025 16.44
+7
upajmo in držimo pesti, da tako končata tudi Robert Golob in Tina Gaber...
ODGOVORI
14 7
Harpuna
14. 08. 2025 16.33
+12
Samo pri nas lahko vlado vodijo priležnice, brez posledic.
ODGOVORI
15 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089