Nekdanja manekenka: Označili so me za čarovnico, iz mene so izganjali hudiča

Phoenix Faith je začela obiskovati versko skupino, ko je njena mama zbolela za pljučnim rakom, sama pa je bila še otrok. "Vodja obreda me je začel prepričevati, da sem čarovnica in da sem kriva za bolezen svoje mame," je za SkyNews razkrila nekdanja manekenka, ki se je v Veliko Britanijo preselila iz zahodne Afrike. S svojo zgodbo, pravi, želi opozoriti javnost na tovrstne zlorabe, saj meni, da ostajajo neopažene – žrtve pa poziva, naj se oglasijo.

Nekdanja manekenka je nadalje razkrila, da so ji v verski skupini "prali možgane" in jo "mučili toliko časa, da sem priznala, da sem res povzročila raka pri mami". Po njenih besedah jo je vodja obreda pretepal z metlo in jo privedel do živčnega zloma. "Vpila sem: Ja, res sem čarovnica!"

Skupino je obiskovala več mesecev. Med enim od obredov, ki je potekal ob morju, so ji povsem obrili glavo, nato pa nad njo izvajali eksorcizem. Kot deklico jo je v te obrede vpeljala njena mama, ki je prav tako verjela besedam verske vodje. "Mama me je prosila, naj jo 'izpustim', da bo končno ozdravela. Rekla sem ji: 'Mami, če bi lahko, bi to naredila, vendar ne znam'," je za omenjeni britanski portal povedala Faithova, ki je kasneje odkrila, da je bilo njeno "priznanje", da je čarovnica, tudi posneto na kaseto.