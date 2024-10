Nove obtožbe proti Trumpu: 'Grabil me je, počutila sem se kot kos mesa'

OGLAS

Stacey Williams, ki je v devetdesetih letih delala kot profesionalni fotomodel, je povedala, da je Donalda Trumpa prvič srečala leta 1992 na božični zabavi. Predstavil ji ga je ju pokojni Jeffrey Epstein, s katerim se je takrat nekaj mesecev videvala in naj bi bil Trumpov dober prijatelj, poroča Guardian. Domnevno otipavanje se je zgodilo nekaj mesecev pozneje, pozno pozimi ali zgodaj spomladi leta 1993, ko je Epstein med sprehodom, na katerem sta bila, predlagal, da se ustavita na obisku v Trumpovem stolpu. Tam naj bi Trump Williamsovo pozdravil, nato pa jo potegnil k sebi in jo začel otipavati. Kot trdi, jo je z rokami "grabil po prsih, pasu in zadnjici". Ker je bila zmedena, je v tistem trenutku "zmrznila", je še dodala. Hkrati se ji zdi, da je videla moška, kako sta se ob tem drug drugemu nasmehnila. Po dogodku je čutila, da je Epstein iz nekega razloga jezen nanjo. "Z Jeffreyjem sva odšla, on pa me ni niti pogledal niti govoril z menoj. Čutila sem njegov bes, ki je kar kipel iz njega, in ko sva prišla do pločnika, me je pogledal in rekel: 'Zakaj sem mu to dovolila?" je opisala. "Bilo me je sram, občutila sem gnus in ko sva šla vsak svojo pot, sem še vedno čutila te roke na meni. V želodcu me je stiskalo zaradi dejanja, ki se mi je zdelo tako orkestrirano. Počutila sem se kot kos mesa," je še dejala.

Z Epsteinom sta se kmalu zatem razšla. Kot je znano, je bil on pozneje obsojen posilstev in je leta 2019 v zaporu storil samomor. Williamsova trdi, da nikoli ni vedela za spolne zlorabe.

Williamsova, ki je danes stara 56 let, je Guardianu razkrila tudi, da je Trump pozneje istega leta njenemu agentu po kurirju poslal razglednico Mar-a-Laga iz zraka, njegove rezidence in letovišča v Palm Beachu. "Stacey – tvoj drugi dom. Z ljubeznijo, Donald," je pisalo na njej. Nekdanja manekenka je v preteklosti obtožbe širila le na družbenih omrežjih, podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo, pa je razkrila na ponedeljkovem Zoom klicu, ki ga je organizirala skupina Survivors for Kamala, ki podpira kandidaturo demokratske predsedniške kandidatke.

Stacey Williams FOTO: Profimedia icon-expand

Karoline Leavitt, tiskovna predstavnica predsedniške kampanje Donalda Trumpa, je v izjavi za javnost njene besede zanikala. "Obtožbe, ki prihajajo od nekdanje aktivistke Baracka Obame in so v javnost prišle prek kampanje Kamale Harris dva tedna pred volitvami, so povsem lažne. Očitno je, da so si jih izmislili podporniki Harrisove." Trumpa je spolnega nadlegovanja v preteklosti sicer obtožilo več kot dvajset žensk, spoznan je bil tudi za krivega spolne zlorabe ameriške pisateljice in kolumnistke Jean Carroll. Ženske so ga med drugim obtoževale, da jih je poljubljal brez njihove privolitve, segal pod njihova krila in, v primeru nekaterih tekmovalk na lepotnem tekmovanju, hodil k njim v garderobo.