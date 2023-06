Nekdanja najmlajša milijarderka: Nimam denarja za odplačilo odškodnine

Holmesova je bila za krivo spoznana januarja, in sicer zaradi poslovne goljufije. S svojim podjetjem je namreč številnim vlagateljem obljubljala revolucijo v zdravstveni industriji, a jih nato ogoljufala. Podjetje Theranos je ustanovila še v najstniških letih in za svojo tehnologijo trdila, da bodo stranke z le nekaj kapljicami krvi testirali za odkrivanje številnih bolezni.

Po odločbi sodišča mora oškodovancem povrniti 452.047.268 dolarjev (418.821.793 evrov). Odplačevanje naj bi se začelo ob njenem prihodu iz zapora, in sicer z mesečnimi plačili v višini 250 dolarjev (231 evrov), so ta teden določili tožilci.

S koncem maja je v zapor v južnem Teksasu za nekaj več kot 11 let odšla nekdanja najmlajša milijarderka Elizabeth Holmes . Nekdanja ikona Silicijeve doline, ki od takrat opravlja delo za 0,12 centa na uro, je sedaj sporočila, da si ne bo mogla privoščiti odplačila odškodnine. Že prejšnji mesec je sicer Holmesova dejala, da si bo težko privoščila že odplačilo sodnih stroškov in odvetnikov.

Kazen prestaja v zaporniškem taborišču, v katerem je več kot 600 obsojenk, ki so sicer pod minimalnim varovanjem. To pomeni, da je razmerje med osebjem in zaporniki nizko.Zapor FPC Bryan so nekateri označili kot zapor za bele ovratnike.