Nekdanja najmlajša milijarderka odhaja v zapor, delala bo za 0,12 dolarja na uro

Elizabeth Holmes, nekoč ikona Silicijeve doline, Forbes jo je leta 2014 razglasil tudi za najmlajšo milijarderko, se bo po novem morala zbujati ob 6. uri v zaporu v južnem Teksasu in opravljati delo, za katerega bo plačana le 0,12 dolarja na uro (0,11 evra). Holmesova je bila obsojena na več kot 11 let zapora, potem ko je s svojim podjetjem obljubljala revolucijo v zdravstveni industriji in ogoljufala številne vlagatelje. Podjetje Theranos je ustanovila še v najstniških letih in za svojo tehnologijo trdila, da bodo stranke z le nekaj kapljicami krvi testirali za odkrivanje številnih bolezni.

Holmesova se je v zaporu zglasila v torek in s tem začela prestajati 11-letno zaporno kazen. Obsojena je bila namreč zaradi več goljufij vlagateljev med vodenjem zdaj že propadlega zagonskega podjetja Theranos. V začetku meseca je podala prošnjo, da bi čakanje na obsodbo prestala na prostem, a je sodišče prošnjo zavrnilo. Kazen bo sedaj prestajala v zaporniškem taborišču, v katerem je več kot 600 obsojenk, ki so sicer pod minimalnim varovanjem. To pomeni, da je razmerje med osebjem in zaporniki nizko. Zapor FPC Bryan so nekateri označili kot "zapor za bele ovratnike". Vendar Mark MacDougall, dolgoletni odvetnik in nekdanji zvezni tožilec, meni, da prestajanje kazni vseeno ni tako ležerno. "V spalnicah so štiri ležišča s skupnimi kopalnicami, zasebnosti pa praktično ni."

Kazen bo prestajala v zaporu FPC Bryan, kjer je več kot 600 zapornic.

Urna postavka za delo znaša od 0,12 do 0,15 dolarja (od 0,11 do 0,14 evra), zaporniki pa morajo nositi uniformo v kaki barvi, brez nakita in dražjih osebnih predmetov, saj skupna vrednost teh predmetov ne sme presegati 100 dolarjev (93 evrov). MacDougall ocenjuje, da bo Holmesova zaradi svojih preteklih izkušenj, opustila je študij na ugledni univerzi, v zaporu najverjetneje poučevala. Holmesova je sicer mama dveh otrok, ki ju bo lahko videla med urami za obiske ob koncu tedna in ob praznikih, prav tako ostale družinske člane, poroča CNN. Vlagateljem prodajala lažno tehnologijo Lažniva podjetnica, ki je z obljubo, da bi le z nekaj kapljicami krvi uporabnika testirali na številne bolezni, privabila številne vlagatelje v podjetje Theranos, se je kot častna govornica pojavljala na uglednih konferencah, tudi ob boku Billa Clintona. Resnično plat zgodbe so začeli razkrivati leta 2015 pri časopisu Wall Street Journal.

Elizabeth Holmes z očetom in partnerjem na sodišču oktobra 2022

Nekoč večmilijardno podjetje Theranos je bilo v preteklosti ljubljenec Silicijeve doline. Holmesova je podjetje ustanovila še v najstniških letih, potem ko je opustila študij kemijskega inženiringa na Stanfordu. Korporacija je s svojo tehnologijo za odkrivanje bolezni obljubljala revolucijo v zdravstveni industriji, a se je naposled izkazalo, da so bile napovedi le lepe laži. Tožilstvo je skušalo dokazati, da je Holmesova vedela, da vlagateljem prodaja lažno tehnologijo.

Elizabeth Holmes je Forbes leta 2014 razglasil za najmlajšo milijarderko.