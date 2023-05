Nekdanja pomočnica, ki je Bidna obtožila spolnega napada, prebegnila v Rusijo

Nekdanja uslužbenka Bele hiše, ki je ameriškega predsednika Joeja Bidna obtožila spolnega napada, je prebegnila v Moskvo in na tiskovni konferenci spregovorila za ruske državne medije.

Tara Reade je med predsedniško tekmo leta 2020 takratnega predsedniškega kandidata Joeja Bidna obtožila, da jo je spolno nadlegoval in napadel, ko je leta 1993 delala zanj v kongresnem uradu. Biden je sicer obtožbe Readove odločno zanikal, tudi preostali uslužbenci so zanikali, da so bili kdaj koli priča ali so slišali za kakršno koli spolno zlorabo s strani Bidna. V intervjuju za MSNBC leta 2020 je Biden dejal: "Nedvoumno je, da se to nikoli, nikoli ni zgodilo. To se ni zgodilo. Nikoli se ni zgodilo."

Readeova se je pozneje sama soočila z vprašanji o verodostojnosti, med drugim o svoji izobrazbi in drugih referencah. Zdaj, ko že več let s svojo zgodbo ne polni naslovnic ameriških in tujih medijev, se je Readeova pojavila v Moskvi, kjer je na tiskovni konferenci sedela poleg obsojene kremeljske vohunke Marije Butine in odgovarjala na vprašanja ruskih državnih medijev. Butina je bila leta 2019 obsojena na 18 mesecev zapora v ZDA zaradi zarote, da je delovala kot neregistriran tuji agent, zdaj pa sedi v ruskem parlamentu v stranki predsednika Vladimirja Putina. Readeova je dejala, da se je za prihod v Rusijo odločila po grožnjah s smrtjo, ki jih je prejela letos, potem ko je ponovila svoje obtožbe glede Bidna in na družbenih omrežjih napovedala, da je pripravljena "pričati pod prisego v kongresu, če jo bodo za to prosili".

"Ko sem stopila z letala v Moskvi, sem se prvič po zelo dolgem času počutila varno, slišano in spoštovano. To se v moji državi še ni zgodilo," je dejala Readeova po poročanju CNN. Kot je povedala za Sputnik, je bila odločitev za prebeg v Rusijo zelo težka. "Nisem impulzivna oseba. Resnično si vzamem čas in analiziram podatke," je pojasnila. "In glede na to, kar sem lahko videla na podlagi primerov, in glede na to, kaj se je dogajalo, in glede na nekakšno pritiskanje, da ne želijo, da pričam, sem začutila, da je, medtem ko se pripravljajo volitve in je toliko na kocki, skoraj bolje, da sem tukaj in da sem na varnem. Moje sanje so, da bi živela v obeh državah, vendar se lahko zgodi, da bom živela samo tu in to je v redu."

